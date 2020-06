Bitva o titul? Plzeň je pod obrovským tlakem, nesmí ani jednou zaváhat

První fotbalová liga vstoupí o víkendu podruhé v historii do nadstavbové fáze. Vedoucí Slavia Praha, hájící šestibodový náskok před druhou Plzní, se ve skupině o titul představí v Ostravě, kde minulý týden remizovala 2:2. Západočeši přivítají čtvrtý Jablonec a třetí Sparta bude v souboji finalistů domácího poháru hostit pátý Liberec. Sešívané už by obhajoba titulu neměla minout, alespoň podle kurzových šancí Slavia 1,2:1 proti Plzni 4,13:1.

Šest bodů náskoku a lepší postavení po základní části v případě rovnosti k dobru je pro sešívané parádní náskok. Přesto je bitva o titul stále otevřená.

„Přece jen se střetnou nejlepší týmy ročníku. Už to nebudou zápasy za jasné body. Teď buď Slavia ukáže svoji skutečnou sílu proti sobě rovným, a stvrdí dominanci posledních sezon, nebo krutě vyhoří. Ale záleží samozřejmě i na soupeřích," přemítá Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

„Plzeň si to možná nepřipouští, ale i ona bude pod obrovským tlakem. V pěti kolech nadstavby vlastně nesmí zaváhat. To by znamenalo téměř jistý konec mistrovských nadějí," tuší Urbanec.

Napoví hned úvodní kolo? Viktoriáni budou doma velkým favoritem proti Jablonci, Slavia jede na horkou půdu do Ostravy.

Duel v Ostravě bude znovu vyhrocený

Baník doma dostane nakládačku, očekává 95 % sázejících (kurz 1,65), jen dvě procenta věří domácím (5,94) a tři procenta sázejících tipují remízu v kurzu 3,76. „Uvidíme maximálně dvě branky (1,62), první z nich vstřelí hosté (1,6), kteří budou mít i víc střel na branku (také 1,6)," avizuje Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance. Střelci s nejnižším kurzem 6,0 jsou Baroš, Kuzmanovič, Potočný a Šašinka.

Rohový kop Baníku v 97. minutě zápasu, ze kterého padl vyrovnávací gól na 2:2. Mezi hráči Slavie je autor gólu Patrizio Stronati z Ostravy.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Utkání Slavie na Baníku bude vyhrocené, emoce planuly na obou lavičkách před deseti dny po remíze 2:2. Přesto je Slavia favoritem," dodává Urbanec.

Jablonec nemá dobré období

Rozhodí Plzeň pohárová prohra se Spartou? „Podle sázejících by Jablonec mohl klidně zůstat doma. Na jeho výhru si vsadilo stěží jedno promile sázejících, 99,98 % sázek jde na výhru Viktorky, která má aktuální kurz 1,32," poukazuje Světlíková. Remízu ohodnotili bookies kurzem 5,55 a výhra hostí má nejvyšší kurz v kole, 9,67.

„Severočeši nemají dobré období, hodnocení posledních výkonů mužstva trenérem Radou v kabině by jistě nešlo publikovat. Ale hráče má vynikající, a když mají den, dokáží sebrat body komukoliv," upozorňuje Urbanec.

Tipující přesto očekávají jasný průběh utkání, proto hodně sázejí i tip na výhru Plzně s handicapem -1 v kurzu 1,49. Ovšem utkání nebude žádná nuda, Viktoria si bude chtít spravit chuť po prohře v poháru, bude hrát aktivněji a sázkaři čekají, že Plzeňští obdrží v utkání víc žlutých karet než soupeř (2,9).

Generálka na finále poháru

Jediný zápas, který nemá na bitvu o titul vliv, je utkání Sparty s Libercem. Soupeři se otestují před finále poháru, k němuž Letenští zamíří 1. července k Nise.

Adam Hložek ze Sparty Praha (vlevo), Dávid Hancko ze Sparty Praha a Ondřej Karafiát ze Slovanu Liberec během utkání na Letné.

Vlastimil Vacek, Právo

Ačkoliv oba kluby v tabulce dělí jen tři body, naprostá většina fanoušků si vsadila na výhru domácích. „Sparta v posledních šesti soutěžních utkáních nezaváhala ani jednou, kdežto Liberec tři kola nevyhrál," připomíná Světlíková.

Sázející také hodně tipují, že Sparta zvítězí i s handicapem 1 branky v kurzu 1,9. První branku utkání vstřelí Sparta (kurz 1,4), střelecky se zapíše nejspíše Kanga nebo Kozák (oba shodně kurz 3,0).

Ve skupině o Evropu Mladá Boleslav vyzve České Budějovice a Slovácko nastoupí proti Bohemians 1905. Na programu je i skupina o záchranu.