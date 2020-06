Sparta už není děravá. S Kotalem se kabina uvolnila, oceňuje Hancko

Koncem května při ligovém restartu na Plzeň nestačili, doma jí podlehli 1:2. Středeční semifinále poháru bylo úplně jinou kapitolou. Sparta tentokrát Viktorii přehrála (2:1), porovnání obou zápasů bylo z jejího pohledu víc než výmluvné.

„Rozdíl mezi oběma zápasy byl v naší kvalitě. A také jak jsme narostli v posledních zápasech - kvalitativně, sebedůvěrou, týmovostí. V poháru jsme to dokonale ukázali. Co jsme si v kabině před zápasem řekli, jsme dodrželi. V takových zápasech rozhoduje, kdo chce víc vyhrát, a to jsme byli my," zdůrazňuje Dávid Hancko.

Počet zápasů stoperských dvojic v lize: 8 Kaya - Lischka 5 Štetina - Costa 5 Štetina - Hancko 3 Mandjeck - Lischka 2 Radakovič - Hancko 2 Hancko - Lischka 2 Mandjeck - Hancko 1 Štetina - Kaya 1 Radakovič - Štetina 1 Costa - Hancko

Pokud jde o vzestup formy, stabilizace defenzivy je zcela zásadní. Od začátku sezony mužstvo srážely fatální hrubky obránců, Sparta v lize vystřídala neuvěřitelný počet hned deseti různých stoperských dvojic.

Jsou fyzicky připravení

Slovenská dvojka Štetina - Hancko jí v posledních zápasech konečně dává potřebný klid a jistotu.

„Doplňujeme se. V první řadě jde o podporu a ochotu, jeden za druhého by na hřišti umřel. Hrajeme dobře i takticky, vytlačujeme soupeře, rychle běháme, jsme fyzicky připravení stlačit protivníka. Proti Plzni zásadní předpoklad, kdybychom jim dali prostor, vybagovali by nás," líčí Hancko.

Mladý slovenský reprezentant je obratný a ofenzivně laděný. V každém z posledních zápasů se vydává i do útoku, jen gól ne a ne dát. V semifinále trefil tyč a z přímého kopu boční síť...

„Kdybychom nevyhráli, tak by mě smůla mrzela, takhle ne. Těší mě, jak mužstvo fungovalo, jak pracovala obrana. Je škoda, že mi to tam nespadlo, ale věřím, že to přijde v nadstavbě nebo třeba ve finále. Snad dám důležitý gól a rozhodnu," přeje si.

Příliš drahá opce

Nadstavbu dnes Sparta zahájí paradoxním duelem proti Liberci, s nímž se na jeho půdě 1. července utká ve finále MOL Cupu.

Hanckovi pomalu končí hostování z Fiorentiny. Sparta zareagovala na prodloužení sezony a se všemi hráči, s nimiž ještě neprodloužila smlouvu, se dohodla na spolupráci až do konce července.

Jenže co dál? Letenský klub sice má ohledně Hancka opci na přestup z Fiorentiny, jenže za 5 milionů eur, což je závratných 133 milionů korun... Musí tak řešit problém, jak klíčového obránce udržet.