Příbramský Tregler nevymýšlel a po třech letech skóroval

„Čekal jsem na další trefu hodně dlouho a jsem za ní moc rád, i proto, že pojistila naše vítězství," říkal po utkání s úsměvem. „Trenéři nám pořad opakují, abychom v blízkosti šestnáctky, když nevíme, co s míčem, pálili na branku. Tím nemůžeme nic zkazit. Už v první půli jsem dostal balon ještě blíž k bráně. Snažil jsem se ho přebrat, ale udělal jsem to špatně, a nic z toho nebylo. Ve druhé půli už jsem nic nevymýšlel a jen jsem se snažil trefit bránu. Rána šla přesně k tyči," liboval si příbramský univerzál, který hrává v obraně i středové řadě.

S výkonem proti Sigmě byl spokojený. „Vyhráli jsme zaslouženě, k ničemu jsme je nepustili, až v závěru měli šanci z trestňáku, ale to nás podržel gólman Martin Melichar. Základem úspěchu byl náš přístup, nasazení a fakt, že jsme vyhrávali osobní souboje," dodal. Přiznal, že v náročném programu už cítí únavu: „Hrajeme dvakrát v týdnu, už jsem to cítil, ale minulý zápas jsem stál kvůli kartám, takže jsem si trochu odpočinul. Zbývají ještě čtyři zápasy, musíme to vydržet."

V souboji o míč (zleva) Michal Škoda z Příbrami a Radek Látal z Olomouce.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Horváth vsadil na únavu

Kouč Příbrami Pavel Horváth v duelu se Sigmou vsadil na únavu Hanáků. „My jsme v situaci, kdy musíme svoje utkání vyhrávat. Olomouc za sebou měla těžký pohárový zápas s Libercem. Trenér Látal udělal pět změn, ale my jsme si řekli, že když udržíme vysoké tempo, budou jim docházet síly, ucítí únavu, a my budeme úspěšní. To se potvrdilo," pravil.

Trenér Příbrami Pavel Horváth během duelu s Olomoucí.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Situaci před Škodovou penaltou zkoumal VAR. „Viděl jsem, že hráč Sigmy odvrátil míč na roh, že tam byla ruka, jsem neviděl. V okamžiku, kdy situaci zkoumá VAR jsou všichni na hřišti i mimo ně jen diváky. Sudí viděli ruku, kopali jsme penaltu. My nikoho na pokutové kopy neurčujeme, necháváme to na pocitech hráčů, jak se kdo v daný moment cítí a věří si. Michal Škoda si věřil, ale on hrál dobře už od začátku," dodal příbramský kouč.

Středočeši opět opustili poslední příčku, ale Horváth situaci nepřeceňuje. „Každá výhra mužstvo povzbudí, ale dál hrajeme o život. Čeká nás těžký zápas ve Zlíně. Pokud domácí vyhrají, budou zachránění. Tím spíš tam potřebujeme bodovat. V tuhle chvíli nesleduji, jak hrají soupeři ve skupině. Musíme si záchranu uhrát sami. Možná v posledních utkáních někdo bude kalkulovat, komu co bude stačit k tomu, co chce uhrát. My takhle ale přemýšlet nemůžeme a nesmíme," zdůraznil kouč a šel do kabiny studovat z videa odpolední duel Zlína, který porazil 3:1 Opavu.