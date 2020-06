Když Baník snížil, příjemně mi nebylo, přiznal Trpišovský

„Byl to dobrý fotbal, hodně šancí, padly zase čtyři góly. Přispěl k tomu i Baník. Dneska to byl ale od nás mnohem koncentrovanější výkon než před těmi deseti dny. Byli jsme mnohem přesnější a efektivnější. Zvládli jsme to mnohem lépe," radoval se z vítězného vstupu do skupiny o titul trenér Slavie Jindřich Trpišovský. „Nicméně Baník měl velkou šanci na 1:1, tam nás podržel Koly (Ondřej Kolář). Kdo ví, jak by se to utkání vyvíjelo, kdyby se Potočný trefil," upozorňoval.

Slavie rychle vedla, když byl ve 14. minutě po rohu Ševčíka před baníkovskou brankou nejdůraznější stoper David Zima a připsal si v jedenáctém ligovém zápase premiérový gól. Druhý gól přidal ještě do přestávky kapitán Bořil, přesto také tentokrát přinesly poslední minuty vzrušující podívanou. O drama se postaral povedenou akcí a snížením David Buchta, pro něhož to taktéž byla první ligová trefa kariéry.

Brankář Ostravy Jan Laštůvka inkasuje v zápasu se Slavií druhý gól.

Petr Sznapka, ČTK

„Po tom gólu jsme si okamžitě vzpomněl na to, co se tu stalo minule. Celé utkání jsme vzadu pracovali skvěle, a najednou padl gól. Když tam pak přišla ještě další situace, kdy tam skákali čtyři Baníkovci na dva naše, tak mi úplně příjemně nebylo. Znovu se ukázalo, že dokud rozhodčí nezapíská naposledy, tak není nic hotové," ulevil si Trpišovský, jehož slova dokumentovala akce střídajícího Oscara a Musy, jenž uzavřel brankový účet utkání.

„Jsme zklamaní, protože jsme prohráli, ale Slavia byla lepší. Vyhrála zaslouženě, ale když to porovnám s minulým zápasem, tak jsme dnes podali směrem dopředu lepší výkon. V první půli jsme byli nebezpeční, měli dvě situace na vyrovnávaní. Především tu Potočného hlavičku. Ale místo, abychom srovnali, tak jsme podruhé inkasovali. Bohužel jsme tentokrát udělali do defenzivy více chyb," litoval ostravský kouč Luboš Kozel.