Klokany dvakrát rozjásalo video. Díky němu máme velkou šanci, raduje se Vacek

Klokani tak v Uherském Hradišti zopakovali výhru z předposledního kola základní části soutěže a vytvořili si velmi dobrou výchozí pozici před odvetou, která se bude hrát v Ďolíčku příští sobotu. „Měli jsme štěstí, že tady možnost přezkumu byla. Je vidět, jak moc VAR fotbal ovlivňuje. Díky němu teď máme velikou šanci na postup," libuje si autor vedoucí branky Pražanů Kamil Vacek, který je přesvědčený, že on sám při zakončení v ofsajdu nestál. „Rozhodčí ale zřejmě řešili hlavně předchozí Nečasův náběh, a to už jsem si tak jistý nebyl," připustil.

Kouč Bohemians Luděk Klusáček si druhého triumfu svého mužstva na Slovácku během deseti dní nesmírně považuje. „Podařil se nám vstup do zápasu. Když jsme ovšem inkasovali vyrovnávací branku na 1:1 těsně před poločasem, měl jsem trochu obavy, aby to s námi nezamávalo. Po pauze jsme naštěstí aktivitu domácích eliminovali a v závěru jsme dotáhli jeden z brejků do úspěšného konce. Vezeme si mimořádně důležité vítězství," raduje se Klusáček, který postrádal kvůli zdravotním problémům útočníka Pulkraba. „Už nám v této sezoně bohužel nepomůže," prozradil.

Zleva Michal Kadlec ze Slovácka a Petr Hronek, který dává vítězný gól Bohemians.

Hradišťští fotbalisté si připsali třetí domácí nezdar v řadě. „Na zápas už mohla přijít aspoň část našich skvělých fanoušků, o to je moje zklamání větší. Už jsem se stihl podívat na obě situace, z nichž jsme dostali góly. Z toho, co jsem měl možnost vidět, nebylo úplně jasné, zda to skutečně byly ofsajdy. Mě ovšem víc zajímají naše chyby, které tomu předcházely," tvrdil trenér Slovácka Martin Svědík. Našel jich dost. „V kritických momentech jsme bohužel nedůslední. Určitě ale ještě neskládáme zbraně," dušuje se.

Kapitán Slovácka Vlastimil Daníček souhlasí. „Semifinále je teprve v polovině, musíme zvednout hlavy. V Praze nedáme Klokanům nic zadarmo," předsevzal si. Verdikty videorozhodčího komentovat nechtěl. „Já jsem ty situace příliš neviděl, ale doufal jsem, že aspoň jednou vyzní v náš prospěch. Nestalo se, což je pro nás hodně smutné. I my jsme si však vytvořili dost šancí, ale proměňovat je se nám v poslední době vůbec nedaří," posteskl si.