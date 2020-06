Žolík Mašek skoncoval s černou sérií a oživil vzpomínky na loňské tažení do pohárové Evropy

Vzpomínky zapůsobily a Mladé Boleslavi v prvním semifinále ligové skupiny play off nakonec pomohly. Žolík Středočechů Dominik Mašek se o to postaral. „Jsem rád, že koleno drží a jsem zdravý. To, že mohu nastupovat a mužstvu pomáhat je bonus navíc. A góly také,“ doslova zářil někdejší velký fotbalový talent, jehož kariéru zbrzdilo loňské vážné zranění. Při hostování ve Zlíně si totiž na konci října přetrhl zkřížený vaz v koleně a až nyní v závěru jara se vrací na ligovou scénu.

V posledním kole základní části nejvyšší domácí soutěže zachránil remízu v Karviné, první semifinále play off s Českými Budějovicemi rozhodl trefou pár vteřin před naplněním devadesáté minuty. Díky němu tak fotbalisté Mladé Boleslavi oživili naděje na reprízu loňského tažení nadstavbou až do pohárové Evropy.

„Připomínali jsme si ho. Loni jsme brali nadstavbu a možnost bojovat o účast v Evropské lize všemi deseti, letos jsme sice mysleli v lize výš, ale nakonec se play off stalo poslední příležitostí, jak využít rok starých zkušeností a sezonu zachránit," přiznával stoper Jakub Klíma, že reminiscence na minulost sehrály v partii s Jihočechy svou roli.

Zleva Jaroslav Zelený z Boleslavi a Patrik Čavoš z Českých Budějovic.

Radek Petrášek, ČTK

V druhém poločase určitě, neboť Weberovým svěřencům se podařil dokonalý obrat. Právě gólem střídajícího rekonvalescenta Maška nakonec 2:1 vyhráli a před odvetou příští sobotu na jihu Čech jejich naděje na postup do finále narostly.

„Zatímco my všichni jsme byli po sérii šesti zápasů bez výhry v nepohodě, Mašek je naším pravým opakem. A na jeho výkonech je to znát, takže jako střídající hráč plní roli žolíka dokonale. Po těžkém zranění s ním musíme ale opatrně," pochvaloval si trenér Jozef Weber rošády v sestavě, ke kterým sáhl už v první půli. Nejdřív poslal na hřiště místo zraněného Hubínka bijce Wágnera, o půli ukázal i na Maška.

Tahy mu vyšly, ale zaplatil za to pořádnými nervy a v hektickém závěru i žlutou kartou, kterou si na lavičce vykoledoval.

Zleva Jaroslav Zelený z Boleslavi a Patrik Brandner z Českých Budějovic.

Radek Petrášek, ČTK

„Stalo se přesně to, co se stát nemělo. Dostali jsem gól, prohrávali jsme, navíc neproměnili penaltu. Prostě klasika, pravý opak toho, co jsme před zápasem zamýšleli a jak jsme se na soupeře chystali," přiznával, že do přestávky hodně trpěl.

„Po změně stran jsem už ale zase viděl v naší hře radost a vášeň, zlepšili jsme pohyb a přečíslování soupeře po stranách, byli jsme lepší, takže náš tlak gradoval a minimálně vyrovnání jsme si zasloužili," ulevilo se trenéru Weberovi, že černá série už skončila.

Autor rozhodujícího gólu Mladé Boleslavi proti Českým Budějovicím Dominik Mašek.

Radek Petrášek, ČTK

„Určitě. Zlomili jsme ji, i když je škoda, že jsme nepřidali alespoň ještě jednu branku. A také že jsme inkasovali. Wágner odvedl na hrotu útoku hodně práce. Podržel míč, chodil do soubojů, takže jsme sbírali odražené balony, a i díky tomu mohli dát víc gólů. Důležité ale je, že jsme vyhráli. Odpíchneme se od vítězství, zvládneme odvetu i finále play off a Evropskou ligu si zahrajeme," sršel optimismus i z žolíka Maška.