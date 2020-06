Faul před prvním gólem Plzně? Máte tady VAR, kterej je na h..., zlobil se Rada

Co přesně se v inkriminovaný moment odehrálo? V 19. minutě zahrávali domácí rohový kop, ze kterého Chorý hlavou zařídil Plzni vedení. Ve studiu O2 TV Sport se ovšem rozebírala situace, která rohu předcházela. A sice souboj Čermáka s hostujícím Plechatým. Podle hostů ve studiu se jednalo o faul. Sudí Julínek to viděl jinak, zákrok jako nedovolený neposoudil.

„Jestli byl faul, nebo ne, hodnotit nebudu. Z lavičky to nemůžu posoudit. Ale máte tady VAR, který zavedli a je úplně k h.... Nevím, proč se na to nikdo nekouknul. Chodí se podívat, jestli jdete s rouškou nebo bez ní, a tohle nechaj," rozohnil se Rada, známý kritik zavedení videorozhodčích do fotbalu.

Zásadní díl viny na inkasované brance ovšem viděl jinde. Ve vlastních řadách. „Doležal si musí obsadit svého hráče, to byla klíčová věc," dodal Rada, kterého potěšilo, jak tým zareagoval na ostudnou porážku 0:3 na Bohemians před týdnem.

„V Plzni jsme prohráli, ale výkon byl od Bohemky diametrálně odlišný. V Ďolíčku jsme mysleli, že všechno půjde samo. V Plzni kluci podali hodně dobrý výkon, chybělo jen lépe vyřešit finále," podotkl Rada.