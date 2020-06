Dost bylo chaosu! Kotal léčí Spartu, finále v Liberci však bude husté

Start na lavičce áčka neměl trenér povýšený z béčka slavný. Také začátek jeho éry poznamenaly fatální kiksy obránců, sebevědomí týmu bylo na nule. Václav Kotal ovšem sparťanský chaos rychle stopl. Základní taktické věci dal do pořádku a nabízí úplně jiný herní projev než jeho předchůdce Jílek.

„Kdo zná trenéra Kotala, ví, že vychází z kvalitní obrany, navíc má kvalitní hráče i pro další posty. Sparta má také jiné možnosti náhradníků než my. Dřív jsme mohli spoléhat na riskantní hru jejích obránců, v únoru jsme na Letné vyhráli ze dvou brejků," srovnává liberecký protějšek Pavel Hoftych.

„Václav Kotal vždy dokáže své mužstvo výborně takticky připravit, navíc má také přesně přečteného soupeře," poukazuje David Holoubek, bývalý trenér Sparty i Liberce.

Šli si za pomstou

Kotal jeho slova potvrdil, když o víkendu stoprocentně trefil sestavu Slovanu. Sparta mu podlehla v obou vzájemných duelech základní části. Kotal u toho nebyl, faktor pomsty však také využil.

„Samozřejmě, hráči motivaci odvety měli. Navíc šlo o vstup do finálové skupiny. K utkání přistoupili kluci velmi dobře. Podali zodpovědný výkon a podařilo se nám zvítězit. Únava se už hlásí. Každá výhra ji pomáhá odbourat. Nálada v kabině je velmi dobrá a vítězství nám hrozně pomáhají," pochvaluje si Kotal.

Jeho slova potvrzují i hráči. Najednou si zase věří, ani pod tlakem nezmatkují. A dál vyhrávají. „Atmosféra je úplně ve všem lepší. Regeneruje se nám lépe, v kabině je skvělá nálada. Doufám, že takhle pojedeme, co to půjde. Někdy asi série musí skončit, ale budeme dělat vše pro to, aby trvala co nejdéle," líčí univerzál Michal Sáček.

Po poslední ligové porážce s Plzní trčela Sparta až na deváté příčce tabulky. Čtyři kola před koncem jistě trůní na třetím místě. Vyhráno však ještě nemá. Aby sezonu zachránila, potřebuje ještě vyhrát domácí pohár. A ve finále nastoupí 1. července v Liberci právě proti Slovanu, takže sobotní duel byl pro oba soupeře cenným studijním materiálem.

Ladislav Krejčí ze Sparty Praha a Michal Trávník oslavují se radují z gólu proti Liberci.

Emoce předznamenaly finále

„Finále bude jiný zápas. Hlavně nastoupíme doma v Liberci, na svém stadionu. Sparta teď byla v lize lepší, poučíme se," varuje protivníka Hoftych.

Jako by již finále předznamenaly emoce, které především ve druhém poločase na hřišti plály.

„Rozhodčí měl pár nepřesných verdiktů a nervozitu tam vnesl. Trochu jsme se poškorpili, emoce však k fotbalu patří... Sparta je ve výborné formě, třetí porážku ve vzájemných zápasech už dopustit nechtěla. Ještě máme dvě ligová kola, v Jablonci a s Baníkem, až pak dojde na finále," usmívá se Hoftych.

Jeho protějšek ujišťuje, že Sparta se nenechá ligovým vítězstvím ukolébat.

Trenér Sparty Praha Václav Kotal během utkání s Libercem.

„Liberec byl velmi těžký soupeř. Čekali jsme, že bude hrát z bloku, všichni jeho hráči vpředu jsou velmi rychlí. Finále bude jiný zápas, hlavně se bude hrát v Liberci. U nás utkání ovládaly emoce. Uvidíme, jak to bude vypadat tam. V lize ještě před finále hrajeme s Baníkem a v Plzni. Potřebujeme se udržet na třetím místě, které také zaručuje poháry. Jedeme zápas od zápasu. Klišé, ale jinak to nejde," shoduje se Kotal s kolegou.

Vítěz poháru má zajištěnou účast v 3. předkole Evropské ligy.