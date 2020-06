Pořád myslíme na čtvrté místo, říká přes porážku se Slavií Baníkovec Potočný

Vstup do skupiny o titul fotbalistům Baníku nevyšel. V repríze nedávného souboje ze základní části prohrál doma se Slavií 1:3 a patří mu 6. příčka. Zimní posila z Liberce Roman Potočný přesto věří, že na umístění do 4. místa, které zajistí evropské poháry, může Baník dosáhnout. O vylepšení pozice se bude pokoušet v úterý na hřišti Sparty, která vyhrála sedm utkání v řadě. Na Letné se hraje od 20 hodin.

Jak byste zhodnotil vstup do nadstavby?

Řekl bych, že jsme byli odvážnější než minule, kdy jsme uhráli doma se Slavií remízu 2:2. Měli jsme i nějaké šance, mohl jsme vyrovnat na 1:1. Třeba ta moje příležitost... Ale pak přišel centr a bylo to místo vyrovnání 0:2. Minule jsme využili standardky, teď jsme měli šance i ze hry. Chyběla tomu jen branka. Škoda, že nám to tam spadlo až na konci, když tam Buchtič (David Buchta) krásně utekl.

Co scházelo, aby míč po vaší hlavičce zblízka skončil v brance?

Je to moje asi pátá nebo šestá taková tutovka. Kdybych alespoň trefil odkrytou bránu. Na tréninku mi to tam padá, ale v zápase to tam ne a ne spadnout. Musím makat dál.

Baník v sezoně neporazil nikoho z první trojky. Ukazuje se, že na špičku ještě nemáte?

Nemyslím si, že bychom neměli na úplnou špičku. Ale proti Slavii, která honí Barcelonu, Dortmund, je to těžké. Musíme se odpíchnout od naší bojovností a běhavosti. Když budeme makat, tak se dá hrát s každým soupeřem. Se Slavií, s Plzní i se Spartou.

Do konce sezony jedete na Spartu, do Liberce, do Jablonce a doma budete hrát s Plzní. Je reálné se posunout z šesté pozice?

Furt myslíme na to, že budeme čtvrtí. Musíme se pokusit v každém zápase udělat body. V úterý hrajeme na Spartě, tak se tam pokusíme něco urvat, pak budeme chtít porazit Liberec, Jablonec a třeba něco uhrát i s Plzní.

Co by na Spartu, která je v laufu, mohlo platit?

Musíme bojovat, běhat, makat a k tomu přidat kvalitu. Když to vše budeme plnit a budeme odvážní, tak si myslím, že můžeme bodovat.