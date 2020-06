Trpišovský tuší, že Plzeň vsadí na jinou sestavu než v posledním vzájemném zápase v Edenu

Na drobných nuancích bude záležet. Na momentální pohodě klíčových hráčů obou týmů samozřejmě také. A pochopitelně i na tom, jak zahrají tahouni Slavie a Plzně. To všechno jsou premisy, které bere slávistický trenér Jindřich Trpišovský v potaz při přípravě a splétání taktických plánů na středeční duel s největším soupeřem svého týmu, v němž může dojít k rozřešení ligového ročníku. Pokud by totiž Pražané Viktorii porazili, budou mít druhý titul v řadě jistý. I proto promýšlí slávistický kouč každý detail, který bude mít na výsledek a mistrovskou korunovaci vliv. Třeba...

TAKTIKA, SE KTEROU OBA TÝMY VYRUKUJÍ - „Podle mého se bude hrát ofenzivní fotbal, protože Plzeň ví, že musí vyhrát. A my nejsme týmem, který by bránil, betonoval a soustředit se na obranu, to prostě není náš naturel."

VÝVOJ ZÁPASU - „Hodně bude záležet na prvních patnácti, dvaceti minutách. Pokud by padl gól na jedné či druhé straně, utkání by se otevřelo a fotbalu by to hodně pomohlo. Podstatná tudíž bude střelecká produktivita... Před necelými třemi týdny, kdy jsme s Plzní hráli v závěru základní části ligy, jsme do zápasu dobře vstoupili, ale neproměnili tři gólové šance. Využít jich, střetnutí by se vyvíjelo jinak. Bude to tedy o efektivitě."

Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský a Jan Bořil po děkovačce s fanoušky po utkání se Zlínem.

Vlastimil Vacek, Právo

SESTAVA SOUPEŘE - „Myslím, že Plzeň nastoupí v jiné sestavě než v našem posledním vzájemném zápase v Edenu a vsadí na hráče jiné typologie."

VZÁJEMNÉ PŘEKVAPENÍ - „Těžko k němu může dojít, protože oba celky se navzájem velice dobře znají, hráči se potkávají v lize i v reprezentaci, sledují se, vědí o sobě. Rozhodovat budou spíše nuance... Rozpoložení a forma hráčů v náročném programu, momentální pohoda klíčových hráčů obou mužstev, to, jak zahrají tahouni na jedné a druhé straně. A samozřejmě jak se oba týmy na utkání nachystají."

NERVOZITA - „Samozřejmě se dostavuje, protože nás čeká těžký soupeř, který má na jaře skvělou bilanci. Kromě nás porazil všechny soupeře a získal plný počet bodů. Vnímáme jeho kvality, sílu i výbornou formu, ale cítíme obrovskou příležitost. Po výkonu a výsledku v předchozím kole v Ostravě máme zápas s Plzní v hlavách a jsme rádi, že jsme právě v domácím střetnutí proti ní dostali takovou šanci."

ZDRAVOTNÍ STAV - „Před takovým zápasem se chce každý hráč uzdravit, aby mohl nastoupit. Takže kromě dlouhodobě zraněných Hovorky a Olayinky bychom měli být kompletní. Ševčík má sice drobnější problémy, uvidíme, jak na tom bude Kúdela, který se se zranil v Ostravě. Zatím vypadá dobře, ale rozhodneme až při předzápasovém rozcvičení."

Radost Slavie z vítězství, uprostřed je trenér Jindřich Trpišovský.

Miroslav Chaloupka, ČTK

PĚT TISÍC DIVÁKU V EDENU - „Škoda, že se takový zápas nehraje před plným hledištěm, ale díky i za takový počet. Vždyť už je to strašná doba, co jsme naposledy nastoupili v derby se Spartou před diváky. A my jsme na kulisu fanoušků zvyklí, protože nám vždy strašně pomáhala."