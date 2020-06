Trápení kanonýra Doležala. Je to teď pro mě složitější, přiznává jablonecký střelec číslo jedna

„Doufám, že to zlomím. Góly teď nedávám a ani se do moc šancí nedostávám. Sám vnímám, že se mi nedaří. Je to teď pro mě složitější," přiznává třicetiletý kanonýr, jenž naposledy tak dlouhou dobu (11 duelů) na gól čekal před třemi lety.

V první polovině sezony ho výtečná forma vynesla až do národního týmu, na jaře ji však naleptaly problémy s třísly i koronavirová pauza. „Zranění bylo delší, než jsem čekal. Ani herně mi to nejde, centry mě netrefují. Pauza byla dlouhá a zatím jsem se do toho nedostal. Člověk je prostě jednou nahoře, jednou zase dole," vysvětluje Doležal.

Přesto pro kouče zelenobílých Petra Radu zůstává útočníkem číslo jedna. „Když ho posadím, tak se do toho zpátky nedostane. Musí pravidelně hrát a kéž by se chytnul nějakým klidně i blbým gólem. Ale musí se do toho dostat sám. Na tréninku pracuje dobře, jen ho to trochu trápí v hlavě. Když mu něco nejde, hodně o tom totiž přemýšlí," komentuje Rada formu vytáhlého útočníka, jenž v první lize nastřílel už sedmdesát gólů. Naposledy však skóroval v prosinci minulého roku na hřišti Mladé Boleslavi.

Trenér Jablonce Petr Rada.

Ondřej Hájek, ČTK

„Pořád však jde o extrémně nebezpečného hráče. Viděl jsem ho v posledním zápase v Plzni, kde Jablonec odehrál velmi dobrý zápas. Náš příští soupeř tam působil svěže a Doležal odvedl velmi dobrou práci," zdůrazňuje liberecký trenér Pavel Hoftych a upozorňuje i na další ofenzivně laděné hráče Jablonce Sýkoru, Matouška či Kratochvíla. Přesto Jablonec po restartu ligy vstřelil v sedmi zápasech jen čtyři góly.

„Doležalovi to teď sice nepálí, ale pro Jablonec je hodně platným hráčem. Je výborným útočníkem a v šestnáctce mu nesmíme dát žádný prostor. Jsou tam však i další hráči, kteří jsou vepředu hodně aktivní, například Sýkora. Musíme se je snažit pokrýt úplně stejně jako předešlý zápas," připomíná liberecký útočník Jan Kuchta tři týdny starou výhru Liberce na půdě Jablonce v závěru základní části, kdy na hřišti svého rivala zvítězil 1:0.