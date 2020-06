Opavský kouč Kováč se z bodu radoval, karvinský Jarábek si zoufal: Koncovka nás stála vítězství

„Každý bod je důležitý a v závěru se může počítat. Za nulu jsem rád, nicméně musíme uznat, že u nás stálo v některých chvílích štěstí," uvedl hostující trenér Radoslav Kováč, který po jednozápasové pauze znovu vrátil do sestavy veterána Zavadila.

A právě opavský lídr dokázal jako jediný vážněji ohrozit karvinského brankáře Bolka, když po rohu trefil z velkého úhlu břevno. „Nahoře jsme zbrklí, moc spěcháme, nejsme trpěliví. Špatně to vyhodnocujeme. Šancí jsme moc neměli. Klobouk dolů před stopery i Pavlem Zavadilem, odpracovali to. V kabině jsou trochu naštvaní, protože jsme vepředu neudrželi balon. Hodně se to na ně valilo," vykládal Kováč.

Na domácí straně trefil v 7. minutě tyčku hlavou Marek Janečka, gól měli na noze Lingr, Ba Loua a v závěru i střídající Guba. „Jsme zklamaní. Bod je málo. Na druhou stranu, když chceme vyhrát, musíme vstřelit gól, takže to jinak ani nemohlo dopadnout. Jedině, že by si Opava dala vlastní," krčil rameny kapitán Karviné Janečka.

„Koncovka nás stála vítězství. A není to jen v tomto zápase. Opakuje se to stále dokola. Bojujeme, ale není to ono," povzdychl si po pátém utkání po restartu bez vstřeleného gólu trenér Karviné Juraj Jarábek.

Karviná na dálku bojovala se Zlínem o naději vyhnout se baráži. Nyní na ševce, kteří doma porazili Příbram 1:0, ztrácejí už šest bodů. „Hraje se ještě o devět bodů, smíření s tím, že nám šance utekla, nejsme. Na druhou stranu je třeba se ale dívat, že jsme tři body od Opavy i Příbrami. Bude se hrát do posledního kola. Strašně mě štve, že zase hrajeme o záchranu," řekl Janečka.

„Začali jsme jaro velmi dobře, ale a po té pauze už takové výsledky nemáme. Korona nás zabrzdila, byli jsme dobře rozběhnutí, ale teď nám to nejde," povzdychl si 37letý slovenský fotbalista.