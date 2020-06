Získali jsme bod, jsme zachráněni, přiznal s úlevou olomoucký trenér Látal

„Získali jsme bod, jsme zachránění, takže je tu určitá úleva. Spokojenost ale samozřejmě chybí, protože sezóna je celkově neúspěšná," přiznal olomoucký trenér Radoslav Látal.

V úvodu zápasu to vypadalo jakoby Hanáci ani nechtěli hrát. Teplice procházely jejich defenzívou neuvěřitelně snadno. Za 16 minut si vypracovaly pět brankových příležitostí, z toho tři tutovky. Všechny však zlikvidoval pozorný gólman Mandous. Nejprve vychytal Řezníčka, pak zázračně vytáhl přízemní ránu Mareše k tyči na roh a stejně dopadl i Žitný.

„Něco před zápasem chystáte, hráči vyběhnou na trávník a tam je to úplně jinak. Asi to bylo o koncentraci, hlavách. O stresu bych rozhodně nemluvil. Když máte náskok deseti bodů, žádný by být neměl," kroutil hlavou olomoucký kormidelník.

Mohli jsme rozhodnout, ví Látal

Kvitoval ale, že po čtvrthodině se jeho svěřenci zvedli. „Měli jsme pak spoustu šancí, mohli rozhodnout. Zejména Juliš byl ke gólu blízko. Koncovku jsme sice nezvládli, defenzívu však naštěstí ano, takže ve zbývajících zápasech budeme moci dát prostor mladým. Chceme v nich však samozřejmě uspět a rozloučit se s fanoušky výhrami," uzavřel Látal.

Jakub Mareš z Teplic (vlevo) neskrývá zklamání během prvoligového utkání s Olomoucí.

Luděk Peřina, ČTK

Severočeši jistotu záchrany ještě nemají, ale mají k ní už hodně blízko, takže jejich kouč Stanislav Hejkal byl spokojen. „Jsme pořád dvanácti, a do skupiny o udržení stejně jako domácí nepatříme. I dnešek, kdy to měl být podle mého zápas sedmého s osmým, to potvrdil. Hrálo se nahoru, dolů, byla spousta šancí. My jsme je měli v úvodu, žádnou jsme neproměnili, pak jsme přežili ty domácích. Klidně to mohlo skončit 5:5. Remíza je spravedlivá. Sehráli jsme tu výbornou partii, v takovém duchu hodláme pokračovat a v příštím ligovém ročníku na to navázat," uvedl lodivod Teplic.