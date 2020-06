Sparta - Baník 3:2 Teenager Hložek zvládl obrat během dvou minut, Kotalova série je zase delší

Hložek a Sáček se radují z branky do sítě Baníku

Domácí začali náporem, jenže sotva se Baník vydal do prvního útoku, ujal se vedení. V 8. minutě propadla pravá strana sparťanské defenzivy, hosté se na dva doteky dostali do brejku a Šašinka naservíroval Potočnému snadné zakončení. Heča si sice na míč sáhl, ale v cestě do brány mu nezabránil. Ostravský útočník se tak dočkal svého prvního gólu za Baník, naposledy se v lize trefil v prosinci ještě za Liberec.

Nejmladší sparťan na hřišti ovšem během pouhých dvou minut otočil skóre. K vyrovnání Spartě pomohla Dočkalova standardka. Laštůvka ostrý centr vyboxoval jen před sebe, Frýdek míč zachytil a Hložek ho těsně před koncem 24. minuty napálil tvrdě pod břevno. A ve 26. pak po Karlssonově přesném centru se Hložek vyšplhal v šestnáctce nejvýš a hlavou o břevno skóroval znovu.

Baník se z rychlého šoku probíral hůř než na začátku Sparta. A tak se mu ještě přitížilo. Další Karlssonův bochánek zůstal opět bez pozornosti, takže zcela volný Kozák před gólmanem snadno tečoval míč do sítě. Dvanáctým podzimním gólem se v tabulce střelců dotáhl na vedoucího spoluhráče Kangu.

Ve druhém poločase se Baník dostal na kontakt. Dočkal fauloval Reitra a sudí Klíma až po prostudování videa nařídil pokutový kop. Kuzmanovič ho proměnil a zase bylo o co hrát.

V nervózním závěru už přibylo jen žlutých karet, ale ne gólů.