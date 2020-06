Padli si kolem krku! Rudým patří velký dík, píšou nadšení fandové Baníku sparťanům. A slávista tleská

Dostali se do hlediště, i když to v současnosti není zrovna žádoucí. Příznivci Baníku dokonce vytvořili při zápase se Spartou kotel na jedné z letenských tribun, ač domácí klub avizoval, že s hostujícími fandy nepočítá. Snahy diváků o proniknutí co nejblíže k ligovému fotbalu se tak přes omezení s ohledem na koronavirovou realitu dostaly do další fáze. Začínalo se děkovačkami kdesi za tribunami, teď už se zjevně bez větších problémů do hlediště dostanou i příznivci soupeře.