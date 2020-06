Hotovo! Slavia po výhře nad Plzní obhájila titul. Derby vítěze nemělo

Ostatní: s dvaceti tituly druhý nejúspěšnější český klub po městském rivalovi Spartě; fotbalový odbor v SK Slavia vznikl v lednu 1896, nejslavnější érou bylo meziválečné a válečné období, kdy mužstvo v čele s Pláničkou, Pučem či Bicanem několikrát vyhrálo ligu a v roce 1938 se radovalo ze zisku prestižního Středoevropského poháru; v roce 1953 se musela Slavia, považovaná za klub inteligence, kvůli stavbě Stalinova pomníku přestěhovat z Letné do Edenu, dostala nové jméno Dynamo a nesměla hrát ve svých tradičních sešívaných dresech; ústup ze slávy vyvrcholil v 50. a 60. letech třemi sestupy z nejvyšší soutěže; v 70. a 80. letech byla Slavia průměrným ligovým týmem, po rozdělení Československa stoupala a v sezoně 1995/96 po 49 letech získala titul, navíc v Poháru UEFA došla až do semifinále; po úspěchu reprezentace na ME 1996 odešla většina opor a nastal další ústup ze slávy; v roce 2007 se Slavia poprvé kvalifikovala do hlavní fáze Ligy mistrů a o rok později se vrátila na nový stadion do Edenu; v téže sezoně po 12 letech vyhrála ligu, v následujícím ročníku titul obhájila; v dalších letech klub tížily vysoké dluhy a nejasná vlastnická struktura, Slavia se dokonce ocitla na pokraji insolvence a na jaře 2011 nedostala profesionální licenci; před krachem ji zachránila investiční a finanční společnost Natland Group, která uhradila část jejích dluhů přesahujících 100 milionů korun; v září 2015 koupili klub čínská společnost CEFC a podnikatel Jiří Šimáně, kteří vyřešili dluhy a začali s mohutným posilováním kádru; po neshodách ve vedení Šimáně rezignoval na post šéfa klubu a později odprodal všechny své akcie CEFC, která koupila i stadion v Edenu; od předloňského listopadu je majoritním vlastníkem Slavie čínská společnost Sinobo Group.