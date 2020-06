Jak rozhodčí roztočil karetní show, to se jen tak nevidí, čertil se Hoftych. Sudí dostali i Radu

Emoce prošpikovaly Podještědské derby v rámci skupiny o titul, v němž nakonec Jablonec díky gólu Hübschmana z 85.minutě remizoval doma s Libercem 1:1 a uhájil čtvrté místo a dvoubodový náskok před svým rivalem.

„Bylo to emotivní, v závěru houstne atmosféra," konstatoval liberecký kouč Pavel Hoftych. Sám viděl od rozhodčího Ondřeje Pechance ve druhém poločase žlutou kartu, stejně tak jako jeho sedm hráčů.

„Hráváme občas s kolegou Medynským a Márou Čechem karetní hru Prší. Myslím, že pan Pechanec se k nám může přidat a být čtvrtý do party. Protože jak roztočil karetní show, to se jen tak nevidí," čílil se.

Hlavní rozhodčí Ondřej Pechanec v akci během Podještědského derby.

Radek Petrášek, ČTK

„Upozorňovali jsme hráče, že to bude emotivní zápas, ale hned první karty byly přísný. Snažili jsme se proto hráče nabádat, aby byli koncentrovaní. Že ji dostanu já, to mi nevadí, byť ani nevím za co. Ale Malinský a Baluta ji dostali za nic, a to mi vadí dost, protože to byli hráči v karetním ohrožení," soptil Hoftych po plichtě. V sobotu proti Ostravě mu tak bude Malinský i Baluta v záloze chybět.

„Jablonec hrál doma, minule tady s námi prohrál, teď chtěl za každou cenu vyhrát a bylo to z utkání cítit. Řeknu k tomu jediné, naštěstí jsme vedli 1:0," poznamenal Hoftych, který bude proti Baníku na lavičce Severočechů ve třetím kole skupiny o titul chybět. „Mám kvalitní kolegy, jsme na jedné vlně, myšlenkově jsme propojení. Už jsme to zažili v Boleslavi, jeden zápas to zvládneme," dodal.

Jak emotivní zápas viděl jablonecký kapitán Tomáš Hübschman, který se po třech zápasech opět vrátil do sestavy domácích?

„Byly tam některé ostřejší zákroky, to k tomu asi patří. Hrálo se o hodně, zbývají ještě tři zápasy a máme na Liberec náskok jen dva body. Z atmosféry na hřišti to bylo cítit. Ale myslím, že co se stane na hřišti by tam mělo i zůstat. Rozhodčí se snažil emoce a ostřejší zákroky krotit kartami, bohužel se to moc nepovedlo, protože karet bylo fakt hodně. Asi mu nic jiného ale nezbývalo, protože pak by se to mohlo uchýlit tam, kam by nikdo nechtěl," řekl zkušený bývalý reprezentant.

Trenér Jablonce Petr Rada dostává žlutou kartu v derby s Libercem.

Radek Petrášek, ČTK

Zelenobílým sudí ukázal celkem šest žlutých karet, včetně kouče Petra Rady. „Dostal jsem první po 31 kolech, honili mě dost dlouho," poznamenal už s úsměvem vyhlášený bouřlivák. „Myslím, že to bylo zbytečně nervózní. Hned na začátku tam byla dva ostré, hodně zbytečné zákroky," připomněl Rada faul Kuchty hned ve druhé minutě.

„Ale to je věc rozhodčího. Moc vyhrocený to podle mě nebylo, jen tam byly fauly, které rozhodčí odpískal," poznamenal Rada. Ale zkritizoval rozkouskovanou hru.

„Dvacet minut se nehraje, což pro lidi není dobrý. Tady se někdo po souboji válí, jde ze hry a během dvaceti vteřin se vrátí... Hráči dnes nic nevydrží, ať jde o mé nebo hráče soupeře. Fotbal je kontaktní sport. A jestliže jde někdo do skluzu, čistě odebere míč a pískne se faul, tak to nebude o ničem a budou padat žluté karty. Hra se rozkouskovala, ale naštěstí jsme se do ní ještě dostali," uzavřel Rada.