Druhá hvězda na sešívaný dres! Trpišovský si splnil velký sen

Přímo v Edenu si vychutnal mistrovský duel s Plzní jen omezený počet fanoušků. Proto fotbalisté pražské Slavie spěchali před stadion na oslavu titulu s větším počtem svých příznivců. Všichni si oddechli, tři kola před koncem je rozhodnuto. „Nejlepší, co se mohlo stát. Je skvělé obhájit titul, doma v Edenu, proti druhé Plzni. Jde o dvacátý titul, takže jsme přidali druhou hvězdu na dres. Navázali jsme na své předchůdce,“ líčí nadšeně trenér Jindřich Trpišovský.

Netají, že měl obrovský sen. Ziskem dvacátého titulu přidat na sešívaný dres druhou hvězdu.

„Myslel jsem na ni již před loňským titulem. Cítil jsem, jak je mužstvo silné, měl jsem to strašně v hlavě. Dokázali jsme navázat na lidi před námi, kteří nasbírali předchozí tituly, hráče i trenéry," vyznává se šťastný kouč Jindřich Trpišovský.

„Víc jak jedno století tady něco střídali, my teď na dresy dokázali přidat druhou hvězdu. Už tam budou napořád, třeba na deset let, než se někomu po nás podaří přidat třetí," pochvaluje si trenér.

Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský během utkání ve skupině o titul proti Plzni.

Vlastimil Vacek, Právo

Poslední krok je nejtěžší

„Obhajoba titulu byla daleko těžší než zisk prvního primátu. Ani ne tak z fyzického hlediska, jako z spíš z psychického. Plzeň dostala po příchodu trenéra Guľy nový impuls, hrála fantasticky, dobře kombinovala a soupeři jí nestačili. I my z ní měli v prvním zápase před třemi týdny respekt, ale věřili jsme ve své kvality. Dokázali jsme si ale, že jsme lepší, což nám vlilo obrovské sebevědomí," poukazuje obránce Vladimír Coufal na jeden z klíčových momentů sezony.

„Jen se potvrdilo, že poslední krok je nejtěžší, Věděli jsme, že nás čeká strašně těžké utkání a že se na nás Plzeň připraví, což se potvrdilo. Byli jsme nervózní, ale nechali na hřišti srdce a jeli na morál. Dokázali jsme, že jsme nejlepší a jsem rád, že jsme titul stvrdili právě proti Plzni," přidává se Jan Bořil.

Fotbalisté Slavie slaví výhru nad Plzní, kterou si zajistili obhajobu titulu.

Vít Šimánek, ČTK

Pásce se původně bránil

Spolu s Teclem a Frydrychem zažil všechny tři poslední tituly, k letošnímu však mužstvo poprvé dovedl jako kapitán.

„Strašně moc si ho cením. Když kluci odešli, byl jsem pod tlakem a bál se převzít kapitánskou pásku. Trochu jsem se i bránil. Ale když mě zvolili trenéři i spoluhráči, nemohl jsem dělat nic jiného, než dotáhnout mužstvo k titulu," usmívá se.

O titulu paradoxně rozhodli dva hráči, které kouč o přestávce téměř nejvíc kritizoval. Přihrávající Masopust a skórující Ševčík.

„Zážitek rozhodnout takový zápas. První, o co mně šlo, bylo trefit bránu. Krásný pocit, když to tam spadlo. Byla to jednoznačně má nejlepší sezona," raduje se Petr Ševčík.