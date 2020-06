Současná Slavia není nedosažitelná, myslí si plzeňský kouč Guľa. Příští sezonu chce otočit kormidlem

Pouze výhra mohla jeho tým reálně udržet ve hře i titul. Nepřišla, byť se solidně držel. V 69. minutě plzeňské naděje definitivně rozmetal vítězným gólem Ševčík, který tím dal razítko na obhajobu. „Chyběl nám půlkrok ve finální části. Slavia ho dokázala dát. My jsme byli zatlačení do kouta, věděli jsme, že pokud nezvítězíme, je konec," uvedl Guľa, podle kterého Západočechy čeká nadále hodně práce. Těší ho však, že se mají o co opřít.

„Ukázali jsme na jaře silné věci. Dotahovali jsme však markantní ztrátu na výborné mužstvo. Přesto jsme se dostali na kontakt. Slavia je určitě pořád dobrá, ale nemyslím si, že je momentálně z našeho pohledu úplně nedostižitelná. Věřím, že budeme ještě silnější. Pro nás je extra motivace otočit kormidlo v příští sezoně na naši stranu," podotkl 45letý slovenský trenér, který Viktorii převzal v zimě po Pavlu Vrbovi. Mužstvo pod ním vyhrálo 10 z 12 zápasů v lize, dvě ztráty utrpělo právě s čerstvým mistrem (0:0, 0:1).

V lednu Guľa rozhodně nečekal, že s Viktorií vytvoří během jara na lídra takový tlak. Je na hráče pyšný, že to dokázali. „Kdyby nám na začátku února někdo řekl, že budeme hrát v nadstavbě v Edenu o šanci na titul, brali bychom to všemi deseti. Kluci se dostali zpátky do hry o první místo svojí kvalitou, přístupem a zkušenostmi," pochvaloval si.

Před jarem se Plzeň dívala spíš pod sebe, na pronásledovatele totiž měla jen minimální náskok. „Na začátku sezony jsme se bavili o tom, že máme za sebou vlčáky, byli od nás na dva body. Výrazně jsme jim odskočili, ani nevím o kolik bodů," těší Guľu.

Viktoria od středy ví, že skončí druhá. Najde ve zbývajících třech kolech motivaci? „Ambice, touha a vášeň vyhrávat každý zápas jsou v klubu, jako je Plzeň, podstatné. Musíte je ukázat ráno, odpoledne, večer, kdykoliv. Příště hrajeme se Spartou. Vyřadila nás z poháru, naše motivace porazit ji je obrovská," dodal kouč Viktorie.