A teď do Ligy mistrů! Znovu? Trpišovský zatím tak daleko nevidí

Léto bude nesmírně krátké. Sešívaným proto přijde nesmírně vhod, že o obhajobě mistrovského titulu rozhodli již tři kola před koncem sezony. Od středečního večera mohou veškeré úsilí napřít ke zdolání příštího cíle. Postupu do Ligy mistrů. Na podzim si v ní zahráli v exkluzivní skupině s Barcelonou, Dortmundem a Interem Milán. A chtějí do ní rychle zpátky.

Český titul obhájili. Mnohem těžší však bude podruhé za sebou postoupit do základní skupiny Ligy mistrů.

„Těšíme se. Ale co se týče Ligy mistrů, je ještě strašně daleko. Samozřejmě doufáme, že se bude hrát, ale nechci nic zakřiknout. Nikdo neví, co se stane ve světě dál, hlavně zdravotně. Abych řekl upřímně, v hlavě mám teď jiné starosti a nedokážu se nad tím úplně zamyslet," avizoval trenér Jindřich Trpišovský po rozhodující výhře nad Plzní.

Tým Slavie Praha oslavuje zisk mistrovského titulu.

Vlastimil Vacek, Právo

V Edenu se teprve chystal slavnostní ohňostroj, hráči už ovšem pomýšleli na další výzvu. Bitvy s Messim a spol. si hodlají v nejkratší možné době zopakovat.

„Hrozně moc se těším. Bylo by úplně neuvěřitelné udělat tady za dva roky dva tituly, domácí pohár a dvakrát hrát skupinu Ligy mistrů. To by byla fakt pohádka. Čeká nás další psychicky náročný dvojzápas, pamatuji si loňské play off. Týden jsem byl nervózní a chodil doma jak zlá nemoc. Musíme si teď odpočinout a co nejlíp se připravit," usmívá se obránce Vladimír Coufal.

Přišli o klíčové hráče

Splnění velkého cíle bude náročné. Slavia se mění za pochodu a postupně přichází o zkušené hráče.

„Druhý titul je pro mě o dost cennější, protože nás toho v sezoně potkalo strašně moc. Když počítám i vážně zraněné, přišli jsme o osm až devět naprosto klíčových hráčů ze základní sestavy. To by zamávalo s jakýmkoli světovým mužstvem, které je v čele tabulky někde v zahraničních ligách," zdůrazňuje Trpišovský.

Starostí musel řešit spoustu. Sešívaní jsou ovšem navzdory změnám stále v kondici.

„Upletli jsme si na sebe obrovský bič, měli jsme náskok 16 bodů. Odešli nám v zimě někteří zkušení hráči a mužstvo se prokrvilo, aby dostali prostor mladší kluci. Chvilku trvalo, než si uvědomili, kde jsou a o co se tady hraje," přidává se Coufal.

Pauza jim pomohla

„Paradoxně nám pomohla koronavirová pauza. Dali jsme se dohromady, vysvětlili si, co musíme hrát, hlavně jak musíme hrát a vrátili se k našim principům. Že Plzeň stahovala náskok, se vkrádalo do hlav hlavně mladším klukům. My zkušení jsme tady byli od toho, abychom jim pomohli tak, jak pomáhali zkušení hráči nám, když jsme sem přišli," uvědomuje si Coufal.

Další titul mají, mohou se však červenobílí vrátit bez Součka a spol. také do Ligy mistrů?

Lukáš Masopust (vlevo) a Tomáš Souček (vpravo) ze Slavie a Jordi Alba z Barcelony v utkání 3. kola Ligy mistrů.

Vlastimil Vacek, Právo

„Někdy jsem až dojatý, když vidím Zimu, Provoda nebo Musu, kteří jsou u nás pár měsíců, a přitom mužstvo dokážou táhnout v takových těžkých zápasech. Málokdo si uvědomuje, že musejí nahradit hráče, kteří odešli," zdůrazňuje.

„Reprezentanti odešli do velkých lig a nahrazují je kluci, kteří začínají nejen ve Slavii, ale v lize vůbec," avizuje Trpišovský, že na brány Ligy mistrů zaklepe jiná Slavia než před rokem.