ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Podještědské derby naznačilo, že to bude ještě pěkný mazec

Ve druhé fotbalové lize poslal virus mužstvo Třince do karantény, a tak se fotbalová nadstavba ligy první začala třást strachy, aby ji to nepotkalo taky.

Oni se v té nadstavbě třesou i trenéři, když vidí, jak jejich hráči brání. Ve vlastním pokutovém území nevědí o protihráčích, protože je ani nehledají. Hlava se jim neotáčí, ač Bůh při tvorbě člověka vložil mezi páteř a hlavu nosič a čepovec. Když už o protihráči vědí, tak jej obsazují ze špatné strany, čímž mu umožní rozběhnutí k brance. Všichni jdou až příliš do těžiště hry, nevědí, co se děje za jejich zády, a když soupeř přenese hru na opačnou stranu, mají k protihráčům daleko. Když se tam přiřítí jako Kvída z Příbrami ve Zlíně, tak neobratně faulují. Místo osobního souboje vystavuje bránící hráč soupeře do ofsajdu, ač nezná postavení ostatních spoluhráčů, viz gól Kozáka proti Baníku.

Samostatnou kapitolou je vzájemné držení před brankou. Staří fotbalisté říkali, že kdo neumí hrát rukama, nemůže hrát fotbal. Měli na mysli, že bránící musejí mít ruce od těla, aby jej soupeř neobešel. Postupem času se to zvrhlo v držení za dres, obejmutí protihráče a chvaty.

Dvě odehraná kola ve skupině tonoucích naznačují, že rozhodující budou vzájemné souboje ohrožených. Leč budou tam i zápasy, kdy již zachránění povedou fotbalový národ ke spekulacím, a sice kdo s kým, s čím, o čem a pro koho. Příbram v boji na moravském poli v Opavě a Karviné to bude mít těžké. Říká se, že to jsou utkání pravdy, leč kdoví, co je pravda.

Pohárový systém ve skupině střed bude prověrkou psychické odolnosti. Napáchané chyby a bídné výkony nemají v pohárové matematice opravný účinek, jako tomu je v dlouhodobé soutěži. Úvodní výsledky dávají šanci postupu všem, výhodu však mají domácí Bohemians i České Budějovice. Klokani výhrou ve Zlíně větší, Budějovice tím, že vstřelili gól na soupeřově hřišti a tím při 1:0 postupují. Důležité je, že případné prodloužení či penaltový rozstřel hrají v domácím prostředí. A tak Klokani sní, jak doskáčou na rozhodující duel o Evropu do Jablonce, Liberce či Ostravy.

Naopak sny Plzeňských o zdramatizování boje o titul se rozplynuly kvůli neschopnosti vstřelit Slavii v Edenu gól. Slavia potvrdila svoji suverenitu, uspokojila své fanoušky a zároveň mobilizovala šiky nepřejících, protože jak říkal režisér Dietl, v Čechách se úspěch neodpouští. Sparta se už vidí jako vážný konkurent v příští sezoně a hodlá nastolit téma, kdo to dotáhne dál v pohárové Evropě. A Podještědské derby naznačilo, že to bude mezi Libercem, Jabloncem a Ostravou ještě pěkný mazec.