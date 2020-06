Mihálik vyměnil hostování v Plzni za tříletou smlouvu. A i své sedmnáctky se dočká

Už nikoli jak hráč zapůjčený do Plzně na roční hostování z nizozemského Alkmaaru, kde jeho slibně se rozvíjející kariéru zbrzdilo zranění, ale jako fotbalista patřící na tří příští sezony Viktorii dokončí Ondřej Mihálik vrcholící ligový ročník. Plzeň totiž uplatnila předkupní právo, které měl třiadvacetiletý univerzál schopný hrát ve středové řadě stejně jako v útoku zakotveno ve smlouvě, když na hostování přicházel.

Mihálik, jenž na ligovou scénu vstoupil v jabloneckém dresu, aby v lednu 2018 přestoupil do AZ Alkmaar, netají, že se mu po parafování tříleté smlouvy ve Viktorii ulevilo.

„Je to i pro mou hlavu jistota, že tu zůstanu a nemusím řešit nic jiného. Jsem strašně rád, že to tak dopadlo. Byla to priorita pro mě i pro rodinu," přiznává Mihálik, jemuž spoluhráči neřeknou jinak než Pišta.

Prioritou pro něho bylo i to, aby zase oblékal dres s sedmnáctkou na zádech, což se mu od příští sezony splní.

🗣 @Pista_Mihalik: „Podpis smlouvy je pro mou hlavu jistota, že tu zůstanu a nemusím řešit nic jiného. Jsem strašně rád, že to tak dopadlo, byla to priorita jak z mé strany, tak i ze strany rodiny.“



Od nové sezony s číslem 17! 🙌#fcvp pic.twitter.com/di6z6CD5Xw — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) June 26, 2020

„Je to pro mě šťastné číslo, nosil jsem ji odmalička, i ve všech reprezentacích. Chtěl bych na to zase zpátky navázat a mít ji i tady."

V nizozemské Eredivise měl Mihálik nehoráznou smůlu. Z Jablonce přestoupil do Alkmaaru za 40 milionů korun, jenže už po necelém měsíci si vážně poškodil přední zkřížený vaz kolenního kloubu a musel podstoupit náročnou operaci a následnou rehabilitaci.

Z Alkmaaru, kde měl smlouvu až do roku 2022, přišel bývalý mládežnický reprezentant do Plzně na hostování před rokem. V lize odehrál dvacet zápasů, ve kterých si připsal 576 minut, vstřelil dvě branky a zaznamenal gólovou asistenci. V právě probíhajícím ročníku okusil také zápasy evropských pohárů proti Olymipakosu nebo Antverpám.

Chvála od Šádka

„Ondra je velmi pracovitý hráč se skvělým charakterem a vzorným přístupem. Během ročního hostování z Holandska nás přesvědčil o svých kvalitách, vidíme v něm pro klub budoucnost, a proto jsme se společně s trenérem i sportovním ředitelem jednomyslně shodli na využití předkupního práva," uvedl generální manažer Viktorie Adolf Šádek. „Zvykl si výborně na prostředí a může se nyní plně koncentrovat na zbývající tři ligové zápasy, a hlavně se již chystat na nadcházející sezonu, kde budeme mít opět ty nejvyšší ambice," pochvaluje si generální manažer klubu.

Po parafování tříleté smlouvy nemohlo pochopitelně chybět pózování s plzeňským dresem.

fcviktoria.cz

„Ondra se vracel po zranění, Viktoria věřila v jeho schopnosti i velkou chuť vrátit se na nejvyšší výkonnostní úroveň. V Plzni našel velmi ambiciózní prostředí, s novým trenérem přišla navíc čerstvá motivace, a především obrovský elán posunout tým na další úroveň. Ondra je pevnou součástí tohoto projektu, což vnímáme za všechny strany jako skvělý tah," glosoval stvrzený transfer hráčův zástupce Viktor Kolář z agentury Sport Invest.