Vacek klepe na zuby a před odvetou varuje: Brzký inkasovaný gól může všechno zamotat

Po delší pauze se záložník Bohemians dostává do rytmu a nabírá herní pohodu. „Klepu na zuby, ale cítím se momentálně fakt dobře a věřím, že jsem to nejhorší přečkal a příští sezona bude ještě lepší," říká Vacek. „Náš kondiční kouč mi pomohl dostat se zpátky do kolotoče fyzicky a silově," přidává s úsměvem tmavovlasý borec, který po restartu nejvyšší soutěže sbírá starty. V minulých dvou kláních nastoupil v základní sestavě a začal sázet i důležité branky. Střelecké kopačky naposledy nazul v úvodním semifinále skupiny o Evropu na půdě Slovácka, kdy otevřel skóre poté, co mu Nečas adresoval přihrávku na malé vápno.

I kvůli němu si Klokani přivezli do domácí odvety slibný náskok 2:1. „Kluci z defenzivní řady jsou urostlí, trenér Svědík je obrovskej taktik a byli na nás nachystaní. O to víc se výhra cení," říká ofenzivní středopolař v Kristových letech, jenž před odpolední bitvou v Ďolíčku brzdí euforii.

„Nepůjdeme na hřiště jenom bránit výsledek. Chceme ukázat, že umíme hrát fotbal. Předchozí úspěchy nám dodaly sebevědomí. Ale čeká nás těžký zápas, vždycky to s nimi byl spíš boj než fotbal. Během krátké doby jsme je dvakrát porazili a budou nám to chtít vrátit. Můžeme dostat brzy gól a celý se to zamotá. Fotbal je na tohle zrádnej," varuje. Na každý pád mají ovšem zelenobílí zaděláno na postup, čímž by jen pokračovali v parádní jarní jízdě, na kterou u Botiče nejsou spoustu let zvyklí.

Velké díky patří trenérovi, zápasy si chceme užít

„Už od Martina Haška, který s námi velmi dobře trénoval, se mužstvo dost zvedalo. V říjnu přišel pan Klusáček, který má obrovskej dar, jak to mužstvo cítit. Opravdu ví, jak s hráči mluvit. Když někdo nehraje, dokáže ho udržet správně namotivovaného. Když potom přijde jeho šance, dovede se jí chopit. I proto jsme zápasy takhle zvládli, byť jich bylo hodně po sobě," velebí práci nového šéfa střídačky, pod jehož velením zažívají Klokani blaho. Po koronavirové pauze vyhráli šest z posledních sedmi duelů a fandové doufají, že s nastalou fazónou zaútočí v nadstavbě i na evropské poháry.

„Pro řadu lidí, co jsou s klubem spjatí, by to byl velký sen. Tým je šikovný a výborně poskládaný. Zvýšila se konkurence, kabina funguje velmi dobře. Přišel Matěj Pulkrab, který umí dávat góly. Mužstvo se utužilo, ale cesta je ještě hodně dlouhá. Jak říkal trenér, tyhle zápasy jsou za odměnu. Pojďme si je tedy užít a uvidíme, na co to bude stačit," hlásí otec tříletého Matea a devítiměsíčního Sebastiana.

Rodičovství si Vacek užívá

Právě jim se v době volna intenzivně věnuje. Rodičovství si užívá plnými doušky, byť má s manželkou Monikou denně oči na šťopkách. „Člověk si nevydechne, usínáme každý den o půl desátý, abychom další den zvládli. Ale jinak je všechno hrozně fajn a super," líčí s úsměvem Vacek, jehož mladší syn už dělá první krůčky.

„Chodí kolem nábytku a snaží se pronásledovat staršího bráchu, který už je zocelenej," dodává bývalý hráč italského Chieva, polských Gliwic, izraelského Maccabi Haifa nebo dánského Odense.