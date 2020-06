Před rokem klokany zachránil, teď je dovedl do finále o Evropu. Nepodělali jsme se, těší Jindřiška

Ze Slovácka jste si přivezli vítězství 2:1, v odvetě jste brzy inkasovali. Neobával jste se, že postup ztratíte?

Nezačali jsem úplně nejlíp. Dá se říct, že nejhůř, jak jsme mohli, brzy jsme dostali gól. Bylo důležité, že jsme se nepodělali, kolena se nám neroztřásla. Opaření jsme byli jenom chvíli, pak jsme si dokázali, že fotbal hrát umíme. Slovácko nevědělo, jak nám vzít míč, měli jsme šance. Kdybychom je proměnili dřív, mohli jsme být klidnější. Uvolnili jsme se až po vyrovnání, pak jsme přidali ještě druhý gól. Dál jdeme zaslouženě.

Očekával jste, že Slovácko bude takhle „zlobit" a držet vás v napětí až do konce?

Když jsme dostali gól, promítnul jsem si v hlavě, co by se taky mohlo stát. Snažil jsem se kluky hecovat, aby dali hlavy nahoru. Abychom začali hráli svoji hru, nebáli se hrát. Od pětadvacáté minuty jsme to zase byli my. Slovácko vsadilo na jednu kartu, nakopávalo dlouhé míče, mělo tři vysoké útočníky. Bylo to hodně o soubojích. Jsem strašně moc rád, že jsme udělali první krůček k pohárům.

Kapitán fotbalistů Bohemians Josef Jindřišek.

Vlastimil Vacek, Právo

Druhá půle byla z vaší strany výrazně lepší. Padala o přestávce v kabině ostrá slova?

Něco jsme si o půli řekli, ale neřvalo se. Stane se, že dostanete gól v úvodu. Jsem rád, že nás semknul, že jsme si uvědomili, o co hrajeme. Kdybychom dostali druhý, bylo by to už hodně těžké, museli bychom dobývat my.

Projevilo se, že jste v předchozích zápasech pravidelně točili sestavu?

Máme široký kádr, což je naše výhoda. Sestavu rotujeme. Jednou jste na tribuně, za týden jste v základu, nikdo nemá nic jisté. Na tréninku je to pak vidět, jezdí se nadoraz.

Fanoušci po konci zápasu skandovali My chceme Evropu. Jak daleko do ní je?

Přiblížili jsme se našemu společnému snu o první krok. Druhý můžeme udělat s Mladou Boleslaví. Uděláme všechno, abychom šli dál. Boleslav po koronavirové pauze neměla dobré výsledky, ale udržela se ve druhé skupině, je ve finále. Uvidíme, kdo bude lepší.

Víte, že jste odehrál 350. zápas v lize?

Upřímně, nevěděl jsem o tom. Statistiky neřeším. Sledoval jsem, když jsem se blížil ke třístovce, dál už ne. Vážím si, že jsem zdravý a můžu dál hrát. Nepřipadá mi, že jsem starší než ostatní.