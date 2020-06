Zlobila ho záda, hrál pod prášky, pak dal Ostravě klíčový gól. Velké díky patří doktorům, liboval si liberecký Pešek

Ještě pár hodin před zápasem vůbec netušil, zda ho na trávník proti Baníku ve třetím kole skupiny o titul pustí bolavá záda. Liberecký Jakub Pešek se rozhodl až těsně před duelem. „Zkusím to,“ řekl a vzal si prášek. Risk se Severočechům vyplatil. Čtvrt hodiny před koncem Pešek střelou z hranice vápna překonal do té doby neprůstřelného Jana Laštůvku.

Liberec zdolal Baník 2:1, přeskočil v tabulce čtvrtý Jablonec a získal jistotu, že ve skupině o titul vylepší loňské šesté místo. Hůř než pátý už stoprocentně nebude. Na šestý Baník má dvě kola před koncem šestibodový náskok a díky lepšímu postavení v základní části skončí před ním.

„Zaslouženě jsme vyhráli. Za vítězstvím jsme si šli od samého začátku. V prvním poločase jsme měli velký šance, jenže Kuchtiče vychytal Laštůvka. Byli jsme aktivnější, trefili jsme i břevno. A ve druhém poločase jsme si šli už úplně za svým. Baník jsme do ničeho nepustili. A nakonec jsme se dočkali i vysněného gólu," pověděl Pešek s připomenutím čtrnáct dnů starého zápasu z konce základní části, kdy Baník pod Ještědem díky výtečnému Laštůvkovi uhrál bezbrankovou remízu 0:0.

„Po prvním poločase jsme si v kabině říkali, aby to znovu neskončilo 0:0... Ale naštěstí jsme to protrhli a dali i druhý gól," liboval si Pešek, který Laštůvku překonal v 76. minutě po individuální akci.

Jan Kuchta z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

„Dostal jsem se tam k odraženému balonu. Šel jsem sám, Rondič mi odtáhl Stronatiho do strany. Mohl jsem mu ještě i nahrát, ale nakonec jsem zvolil takovou skrytou střelu. Asi byla tečovaná, ale šla přesně k tyči. Jsem šťastný," jásal Pešek, který gólově oslavil své středeční 27. narozeniny.

Přitom před zápasem bylo nejisté, zda se vůbec na hřišti objeví. „Na rozcvičce před zápasem mě chytla záda, takže jsem vůbec nevěděl, jestli nastoupím. Naštěstí mě kluboví lékaři a fyzioterapeuti dali dohromady. Patří jim obrovské díky," vzkázal hrdina Liberce, kterému již proti Ostravě chyběli vykartovaní Malinský a Baluta a další absence by byla znát.

I bez nich však klíčový duel ve skupině o titul modrobílí zvládli a Baník prakticky odstřihli od pohárové Evropy. „První gól jsme si dali prakticky sami, když jsme ztratili balon ve středu hřiště. Už poněkolikáté... Druhá půle byla z naší strany ještě horší než ta první," uznal hrdina předchozího vzájemného duelu Laštůvka, který tentokrát inkasoval ještě jednou. Pět minut před koncem ho překonal Kamso Mara. „Naše klasika, gól ze standardky, které nás teď trápí. Asi bychom měli začít každý u sebe, protože takový výkon si nepředstavuje nikdo z nás. Ani my, ani fanoušci. Musíme teď sezonu dohrát, ale je to velké zklamání," přiznal gólman. Baník už dokázal jen snížit v nastaveném čase z penalty. Pomýšlet tak může již jen teoreticky na páté místo, a to jen v případě, že Jablonec své tři zbývající zápasy prohraje.