Baník vstřebává zklamání. Klukům jsem se omlouval, kál se sebekritický Potočný

V ambiciózní Ostravě mohou dát téměř jistě evropským pohárům vale. Po prohře 1:2 v Liberci mají šanci poskočit ze šestého místa výš už jen na úkor Jablonce. Ten by však ve zbývajících třech kolech nesměl uhrát ani bod.

„Přesto se k tomu upínáme. Do konce ještě zbývají dva zápasy. Nekončíme, i když ta šance je už minimální. Musíme se však probrat, protože v Liberci to bylo fakt špatný," přiznal ostravský Roman Potočný. Ještě na podzim nasázel v dresu Liberce devět gólů, ovšem za nový tým se poprvé trefil až v minulém kole na Spartě. A proti svému bývalému klubu svůj účet nevylepšil.

„Hrálo se mi špatně. Sebekriticky musím říct, že ode mě to bylo strašný. Klukům jsem se v kabině omluvil. Tahali jsme za kratší konec," soukal ze sebe zklamaný Potočný. Hosté U Nisy dali gól z penalty až v nastaveném čase, jinak branku domácích příliš neohrozili.

„Zápas nám vůbec nevyšel, možná jsme neměli ani pořádnou šanci... Musíme si to zhodnotit, ale každý by asi měl zapřemýšlet sám nad sebou, protože takhle hrát nejde. Je to velké zklamání," smutnil zkušený gólman Jan Laštůvka, který stejně jako před dvěma týdny na konci základní části svůj tým pod Ještědem dlouho držel.

„Naše hra byla podobná jako před čtrnácti dny, kdy jsme tu se štěstím uhráli remízu. Ale průběh byl podobný. Tahali jsme za kratší konec. Výkonem jsem zklamaný. Trošku jsme kalkulovali s náročným programem domácích, ale byli jsme to my, kdo tahal nohy a kdo byl slabší a pomalejší. Na soupeře jsme neměli," konstatoval hostující kouč Baníku Luboš Kozel, který mezi elitní šestkou stále čeká na první bod.

„Zápasy ve skupině o titul nám nastavily zrcadlo, které je pro nás po tomhle zápase nemilosrdné. Vidíme, že na nejlepší týmy nemáme. Liberec hraje celé jaro ve formě. Pohybová a rychlostní úroveň jeho hráčů je jinde než naše, což se teď naplno ukázalo," uzavřel.