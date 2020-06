O titul, nebo o záchranu. Ten tlak je úplně stejný, myslí si příbramský Zorvan

Z Opavy si vezete vod. Je to dobrý bod?

No, že by to byl úplně plusový bod bych neřekl. Ale neutekli nám, to je pozitivní. Ostatní výsledky nám nahrály a furt jsme ve hře. Janě, chtěli jsme vyhrát, ale ten bod musíme vzít a v dalších zápasech se o to porvat více.

Je ten tlak v závěru sezony velký?

Je, ale proto ten fotbal hrajeme. Každý chce vyhrávat tituly a i když my ho asi teď nevyhrajeme, tak ten tlak je podle mě úplně stejný.

V čem konkrétně? Není hrát o titul příjemné?

Určitě ano, ale když chcete titul, tak musíte furt vyhrávat a jste pod tlakem. Taky teď musíme furt vyhrávat a nedaří se nám to. Doufám, že to ještě přijde.

Venku jste poloviční. Čtyřikrát za sebou bez gólu. Proč?

Musíme si přiznat, že to opravdu není úplně stejné, jako když hrajeme doma. Tam se nám daří. Včera jsem koukal, že jsme za šestnáct zápasů doma dostali čtrnáct gólů, což je skvělé. Ale venku jich dostáváme strašně moc. Od téhle nuly se můžeme odpíchnout, doma nulu udržet a aspoň jednu branku dát.

Kdo je na tom teď podle vás nejlépe v souboji o záchranu? Příbram nebo Opava?

I Karviná je v tom namočená docela dost. Myslím, že jsme v tom teď všichni asi zhruba stejně. Pro nás bude důležité další domácí utkání. Když porazíme Teplice, tak můžeme být v jiné pozici, než jsme teď.