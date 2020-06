Když prospíte poločas, nemůžete uspět. Pořád to ale máme ve svých rukou, tvrdil karvinský stoper Šindelář

Jak moc ovlivnil výsledek utkání první poločas? Dvakrát jste inkasovali prakticky z ničeho. První gól byl vlastní, druhý z penalty...

Nemyslím si, že z ničeho. Domácí tlačili, klidně to mohlo skončit větším rozdílem. Bylo to ale jen 2:0, takže pořád jsme měli nějakou šanci. Na druhé straně, když předvedete, co v té první půli my a pak brzy dostanete třetí gól, nemůžete uspět. Prostě jsme ji prospali, a to se pak těžko dohání.

Přesto jste si po přestávce vytvořili tolik šancí, že jste mohli i vyrovnat?

Něco tam bylo. Když jsme dostali třetí gól a vypadalo to na konec, řekli jsme si, že nemáme, co ztratit, otevřeli hru, mohli několikrát skórovat, dali i gól, co nám neuznali. Hráli jsme prostě vabank a na druhé straně, Sigma nás za to mohla potrestat.

Zprava Radim Breite z Olomouce a Abdulrahman Taiwo z Karviné.

Jaroslav Svoboda, ČTK

Neuznaný gól jste vstřelil vy. Jak jste ten sporný moment viděl?

Kdyby mi balon spadl někde na ruku, paži, nerozčiloval bych se. Byl jsem však přesvědčený, že jsem rukou nehrál, proto jsem se hodně zlobil. Je to škoda. Bavíme se o tom, že var není všude. Kdyby tu byl, bylo by to 3:2 a ještě by to pro nás bylo zajímavé. Náš první poločas to však neomlouvá. Mrzí nás jen, že utkání bylo takto ovlivněno.

Co údajná ruka Jemelky rovněž při vaší šanci?

Skákalo to tam a myslím, že mu to šlo od ruky do rohu. Také jsme se zlobili. Samozřejmě, byl tam chumel hráčů. Zase je to však o tom videu. Rozhodčí to má v takových situacích těžké. Tam bych ho nevinil. Navíc, měl jsem to trefit lépe. Kdybych to dokázal, neřešili bychom to.

Také jste trefil břevno, co v tomto případě chybělo ke gólu?

Kdybych vyskočil o kousek výš, nebo se to snažil natlačit dolů. Dostal jsem se tam sice dobře, ale když to neskončí v síti, je to na prd.

Porážka při remíze Opavy s Příbramí vám boj o záchranu asi hodně zkomplikovala?

Ano. Stejně jako všechny ztráty, které v poslední době počítáme. Sami si to zbytečně komplikujeme. Pořád se bavíme o tom, co zlepšit, ale marně. Je to špatné. Stále to však máme ve svých rukou a v posledním kole hostíme Příbram.