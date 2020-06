Sudí nebyl ve své kůži, stěžoval si po prohře na Hané karvinský kouč Jarábek

„Druhý gól jsme dostali z přísné penalty, což musíme respektovat. Pokutový kop jsme však měli kopat i my, když gólman Buchta sroloval Taiwa. Byl to naprosto jasný faul, takové se pískají," tvrdil karvinský lodivod Juraj Jarábek.

Ve druhé půli pak jeho svěřenci reklamovali údajnou ruku Jemelky, který na brankové čáře zastavil ránu Šindeláře. „Tady se musím podívat na video. Kluci však říkali, že ruka byla. Rozhodně ale nebyla o pár minut později, kdy Šindelář dal gól a sudí mu ho neuznal s tím, že si balon rukou před střelou zpracoval. Rozhodčí nebyl ve své kůži," zlobil se trenér Karviné.

Hráči Karviné drží minutu ticha k uctění památky bývalého fotbalisty Plzně Mariána Číšovského.

Jaroslav Svoboda, ČTK

Nakonec ale uznal, že Sigma vyhrála zaslouženě. „Po prvním poločase, který nám hrubě nevyšel, jsme změnili rozestavení, hráli na obrovské riziko a vytvářeli jsme si i šance. Bohužel, proměnili jsme jen jednu. Spoustu gólových možností ale měli i domácí. A protože v prvním poločase byli jasně lepší, právem jim náleží tři body," připustil Jarábek.

Hanáci doma vyhráli poprvé po koronavirové pauze, a tak v jejich kabině panovala spokojenost. „Zápas měl dva rozdílné poločasy. Začali jsme dobře, solidně kombinovali, i když nám ve finální fázi chybělo štěstí, ale i kvalita. Některé akce jsme mohli lépe dohrát, vedení mohlo být vyšší. Prostě, dávno mohlo být rozhodnuto. Po přestávce jsme nedokázali zareagovat na změnu rozestavení soupeře, který riskoval a hrál hodně otevřeně. Někteří hráči odcházeli fyzicky, nevyšlo nám ani střídání. Dostávali jsme se pod tlak a když jsme mohli definitivně rozhodnout, v koncovce jsme selhali," uvedl kouč Sigmy.

Sporné situace hodnotit příliš nechtěl. „Co se týká zákroku Buchty, nevím, co řešili, na co si stěžovali. Miloš vyhlavičkoval míč do autu, bylo to čisté, v pořádku. Ve druhé půli nějaké závary před naší bránou byly, ale já to měl přes celé hřiště, neviděl jsem to dobře. Sudí byl blízko a vyhodnotil to, jak to vyhodnotil," prohlásil Látal.