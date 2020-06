Chtěli jsme vyhrát, ale porážka by byla katastrofa, vykládal útočník Opavy Dedič

„Úkoly jsem měl jasné. Jsem útočník, takže jsem měl dát gól, rozhodnout. Ale nepodařilo se mi to, i když nějaký tlak tam byl. Máme jen bod a to je málo," povzdychl si 26letý Dedič, který ve dvaadvaceti zápasech této sezony vstřelil čtyři góly.

Slezané se po příchodu urostlého Slováka směrem dopředu zlepšili, gól ale znovu nedali. Už po devatenácté v sezoně. S Příbramí proto v důležitém utkání remizovali 0:0. „Je to ztráta, pochopitelně. Hráli jsme doma a měli bychom tady vyhrávat. Je dobře, že jsme neprohráli, ale bod je v naší pozici málo. Potřebujeme tři body," řekl Dedič.

„Tahle utkání jsou strašně těžká. Chceme vyhrát, ale každý má někde vzadu v hlavě, že hlavně nesmíme prohrát. Protože by to mělo katastrofální důsledky," přemítal slovenský fotbalista, který mohl opavské fanoušky, kterých přišlo téměř sedmnáct stovek, rozradostnit. Z otočky v 83. minutě ale jen vyprášil nohy brankáře Příbrami Melichara.

Chybělo štěstí

„Venca Juřena mi po centru od Susaka (Martina Suse) výborně odstavil jednoho stopera a druhého jsem měl za zády. Snažil jsem se nějak vytočit a v hlavě jsem měl jenom akci zakončit střelou. Chybělo fakt malinko. S trochou štěstíčka by z toho byl gól," litoval Dedič.

Do utkání přišel v úplném závěru. Nebylo to ale proto, že by po zranění víc minut nezvládl. „Mám na to hrát větší porci minut, ale v prvním poločase se zranil Hošan (Jan Hošek) a když jsem šel společně se Zapalem (Petrem Zapalačem) na hřiště já, tak to už bylo poslední třetí střídání. Trenér proto musel čekat, protože kdyby se někdo zranil, už by jej nemohl nahradit," vysvětloval Dedič.

V dalším zápase proti Olomouci (v sobotu 4. 7. od 17 hodin) by si rád zahrál déle. „Každý zápas v téhle skupině je na krev. Obzvláště ty poslední. Potřebujeme sbírat body. A ne po jednom, ale po třech. Takže do toho půjdeme poctivě naplno a musíme doufat a věřit, že nám tam už něco padne," řekl Dedič