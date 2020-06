Trpišovský se dal na pokání. Vyčítá si Kúdelovo zranění

I po mistrovských oslavách Jablonec porazili a navíc ho obšťastnili hned čtyřmi góly, chorvatského legionáře Petara Musu nasměrovali ke koruně krále střelců, za předvedený výkon jim nadšení fanoušci v nedělní noci v Edenu aplaudovali, přesto činil slávistický kouč Jindřich Trpišovský po zápase se Severočechy pokání. Vyčítal si totiž, že do základní sestavy zařadil Ondřeje Kúdelu, který se zranil a po půlhodině musel střídat. „Neměli jsme to dělat. Kdyby nehrál, nestalo by se mu to,“ vyčítal si trenér mistrovského celku.

Pochopitelně že po zdárné obhajobě mistrovského titulu chtěl Trpišovský dopřát nejvytíženějším hráčům odpočinek. Samozřejmě že chtěl dát příležitost náhradníkům, kteří v jarní honbě za titulem tolik příležitostí nedostávali a moc toho neodehráli.

„Ale přitom jsme chtěli předvést dobrý výkon, který by měl i odpovídající parametry. Proto jsme na zápas s Jabloncem skládali mužstvo tak, aby mělo kostru a tvář," zdůvodňoval slávistický kouč rošády v sestavě, v níž se v porovnání s předchozím klíčovým duelem proti Plzni objevilo hned pět jiných hráčů.

„Zajímal nás třeba výkon mladého brankáře Markoviče, stejně jako Oscara nebo Jusufa Hilála, které jsme chtěli vidět v součinnosti s ostatními. A navíc jsme si simulovali situaci, kdy třeba budeme hrát zápas o všechno, vypadnou nám tři hráči základní sestavy a my je budeme muset nahradit. Zároveň jsme ale nechtěli dělat změn až tolik, aby se to nepromítlo do kompaktnosti týmu," vysvětloval Trpišovský, proč třeba do složení obrany příliš nesahal a Kúdelu postavil.

Fotbalisté Slavie Praha Ibrahim Traoré, Nicolae Stanciu a Ondřej Kúdela oslavují zisk mistrovského titulu.

Vlastimil Vacek, Právo

„To proto, abychom měli na hřišti jednoho herního stopera, který je zvyklý na zátěž. Byla to chyba, asi jsme to dělat neměli. Už vzhledem k zatížení Ondry i třeba jeho nedávnému zranění, které se mu teď obnovilo na stejné noze. Má totiž prasklinu ve svalu, takže do konce sezony už nenastoupí, aby se dal do pořádku a stihl začátek letní přípravy," činil slávistický kouč pokání.

„Je to pro nás varování před zbývajícími zápasy nadstavby, aby se něco podobného neopakovalo."