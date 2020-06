Tvrdík chce do vedení FAČR. Kolik miliard už do Slavie napumpovali Číňané?

Sešívaná expanze nekončí. Tři tituly během posledních čtyř let mají být jen začátek. Šéf fotbalové Slavie má ještě větší ambice. Jaroslav Tvrdík chce každý rok figurovat v základní skupině Ligy mistrů či Evropské ligy. Prostředky červenobílí mají. Od chvíle, kdy Slavii hrozil krach, už do ní čínští majitelé napumpovali částku vysoko nad třemi miliardami korun. Tvrdík také netají, že příští rok se chce posunout i do vedení českého fotbalu.