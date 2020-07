Narození dcerky, vítězné finále, nová smlouva. Pohárový hrdina prožívá výjimečné jaro

Svými zákroky se pasoval na hrdinu finále s Libercem. Dva dny po zisku domácího poháru prodloužil devětadvacetiletý brankář Milan Heča smlouvu s fotbalovou Spartou až do roku 2023. Původní kontrakt mu měl vypršet příští léto. Letenští o podpisu nové smlouvy informují na svém webu.

Vzhledem ke koronavirové pauze je letošní jaro pro všechny fotbalisty výjimečné. Pro Milana Heču však obzvlášť. Koncem února mu manželka Dana porodila dceru Beátu den před zápasem v Olomouci, kam pak za mužstvem dorazil dodatečně a chytal.

„Když člověk hraje fotbal, všechno se kolem něj točí. Přestup do Sparty jsem řešil dva dny před svatbou. Takhle to chodí... Jsou to ale příjemné starosti," usmíval se tehdy brankář.

Tento týden pro něj byl znovu nabitý. Ve středu Spartě vychytal pohár, v pátek se jí upsal na další období.

„Přišel jsem, abych něco odchytal a pomohl týmu. To se mi zatím daří, angažmá se z mého osobního pohledu vyvíjí tak, jak jsem si představoval," pochvaluje si Heča po podpisu smlouvy.

Odchovanec Slovácka do Sparty přestoupil v létě 2018. Většinu první sezony plnil roli náhradníka za Florinem Nitou. V aktuálním ročníku už je od září jedničkou. V lize má na kontě 162 zápasů.

Aktuálně Hečovi přibyla nová konkurence, protože první letní posilou Sparty se stal slovenský gólman Dominik Holec, který přišel jako volný hráč po ukončení smlouvy v Žilině.