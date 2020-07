Budínský sestřelil klokany a dostihl slávistu Musu. Je to správný kapitán, těší kouče Webera

„Zápas se nepovedl jenom měl, ale celému týmu. Ale pořád jsme v poločase, euforie není na místě," krotí Fulnek euforii před úterní odvetou u Botiče. Proti klokanům se blýskl především úchvatným sólem před celé hřiště a následným centrem na Budínského, který v závěru první půle dostal Středočechy do vedení.

„Gól do šatny byl moc důležitý. Těší mě, že po přestávce jsme neslevili, přidali jsme dva další, byli jsem hladoví," pochvaloval si 26letý záložník. „Šlo o poslední domácí utkání, bylo pro nás příjemné. Aspoň na závěr sezony jsme udělali našim fanouškům radost. Zatleskali si, viděli pěkný fotbal," doplnil kouč Jozef Weber.

Jeho mužstvo na jaře, i vzhledem ke zraněním a zimním odchodům klíčových hráčů, nezářilo. Po základní části skončilo desáté. Ve skupině o Evropou ale chytlo lauf - vyhrálo všechna tři utkání (předtím 2:1 a 2:0 České Budějovice).

„Upřímně nevím, čím to je. Asi trvalo než si všechno sedlo. Spadlo z nás, že jsme po základní části nespadli do poslední skupiny. Udělala se tlustá čára a šlo se nanovo. Kdybychom s Budějovicemi vypadli, sklopili bychom uši a řekl si, že celá sezona byla hrozná. Takhle máme šanci na Evropskou ligu," uvedl Fulnek.

Stejně jako on i Weber zůstává před odvetou v Ďolíčku nohama pevně na zemi. Klokani jsou totiž doma v tomto ročníku hodně silní. „Tím, že jsem na Bohemce působil a znám tamní prostředí, tak jakákoli lajdáckost nebo vůbec myšlenka, že je hotovo, by nás mohla mrzet," varoval Weber, kterého těší gólová bilance kapitána Budínského.

Dvěma sobotními trefami se dotáhl na dosavadního lídra tabulky střelců, slávistu Musu (13 gólů). „Ukázal, že je správným kapitánem, že jeho čísla nejsou náhodná. Pokud by se stal králem střelců, byla by to velká pocta," dodal trenér Středočechů. Pokud ti zvládnou úterní odvetu, střetnou se s pátým týmem skupiny o titul o vstupenku do předkol Evropské ligy.