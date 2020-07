Vyčerpaný Musa se trefil, ale na Spartu se vykartoval. Musíme mu pomoci, aby Kozák gól nedal, burcuje Trpišovský

Titul už má Slavia jistý, ale sešívaní by rádi ještě trofej pro Krále střelců. Jejich nejlepší střelec Petar Musa se v Liberci podílel na triumfu 3:1 svým již čtrnáctým zásahem v sezoně, jenže v průběhu druhého poločasu se mu neudělalo dobře a řekl si o střídání. Než k němu došlo, chorvatský útočník dostal žlutou kartu. V nadstavbě už druhou, což znamená stopku pro závěrečný zápas se Spartou. Za tu se proti Jablonci trefil dvakrát Kozák a na čele tabulky střelců se dotáhl právě na Musu. Takže slavné derby má další náboj.

Kouč Jindřich Trpišovský chtěl svého nejlepšího kanonýra nechat na hřišti U Nisy celé utkání, ovšem čtvrthodiny před koncem ho musel stáhnout.

„O střídání si řekl sám. Motala se mu hlava, byl úplně vyčerpaný, špatně se mu dýchalo," vysvětlil Trpišovský.

„Bohužel v momentě, kdy už bylo střídání připravené, dostal po souboji žlutou kartu. Takže se vykartoval na pro něj rozhodující zápas. Musíme mu pomoci, aby Kozák nedal gól a o trofej se s ním alespoň podělil," pověděl Trpišovský. K titulu střelců tak může Musovi přispět i gólman Ondřej Kolář...

Kouči Slavie pod Ještědem udělal radost Musův parťák v útoku Hilál Júsuf. Jeden gól dal a na třetí nahrál právě Musovi. „Myslím, že je to jeho nejpodařenější výkon ve Slavii. Neříkám, že exhibiční, určitě umí zahrát líp. Ale 1+1 naznačuje jeho velký potenciál. Bohužel ho z různých důvodů ještě neukázal," konstatoval Trpišovský.

Když se fotbalista z Bahrajnu v poslední minutě první půle trefil z přímého volného kopu z velké dálky, byl to v této sezoně jeho teprve druhý zásah. „On je skvělý kluk do kabiny, hodně nám pomáhal, ale jeho výkony nebyly z různých důvodů ideální. Za prvé má za sebou ramadán, za druhé se mu při jeho startech příliš nedařilo. Možná mu příliš nevyhovovalo rozestavení, ve kterém jsme hráli. Dnes to bylo umocněné tím, že hrál spolu ve dvojici s Petarem," řekl kouč Slavie.

Vpředu zleva Petar Musa, autor prvního gólu Ibrahim Benjamin Traoré a Michal Frydrych ze Slavie se radují během utkání v Liberci.

Radek Petrášek, ČTK

„Ukázal svoje silné stránky jako je krytí míče a skvělá hra hlavou. Vyhrál skoro všechny hlavičkové souboje, po jednom s Karafiátem poslal Petara cíleně hlavou do šance. A při gólu ukázal další svou přednost. Jeho střela? Jako když kopne kůň," uzavřel po další výhře nad svým bývalým klubem spokojený Trpišovský.