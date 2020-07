A teď v derby vše na Kozáka! Rival Musa dohrál, Sparta chce mít krále střelců

Přestřelka pistolníků se vším všudy. Kozákovi stačily jen tři minuty pobytu na hřišti, aby po vystřídání do druhé půle proti Jablonci skóroval. V tu chvíli měla liga tři třináctigólové borce. Musu, Kozáka a Budínského.

Jen o minutu později se však trefil také slávista v Liberci a znovu se ujal vedení sám. Jenže sparťan na dálku brzy odpověděl a také se dostal na čtrnáct branek.

KOZÁK | „Náš cíl je poslední zápas zvládnout, tohle je jen třešnička na dortu. Ale jak říkám, hlavní je týmový úspěch. Vím, jaká ta statistika aktuálně je, uvidíme.“



„S klukama jsme se o tabulce střelců před zápasem bavili. Věděl jsem, že mám nějakou ztrátu a trenér asi taky, když mě tam hned po přestávce poslal... Ale člověk na to nemyslí, hraje, co umí, a snaží se dát gól jako vždycky. Je skvělé, že jsme vyhráli i s nulou vzadu," líčí Libor Kozák.

Mohl mít i hattrick

V dalším průběhu kovbojky se přihodily dvě podstatné věci. Kozák zahodil velkou šanci na hattrick. A Musa vyfasoval druhou žlutou kartu v nadstavbě, takže o poslední kolo přijde.

Sešívaní budou po derby přebírat pohár pro mistra ligy a rádi by individuální trofej dopřáli i Musovi.

„Musíme mu pomoci, aby Sparta nedala ve středu gól a Petar se o trofej aspoň podělil," avizuje trenér Jindřich Trpišovský.

Nejlepší střelci první fotbalové ligy 14 - Musa (Slavia), Kozák (Sparta), 13 - Budínský (Mladá Boleslav), 12 - Kanga (Sparta), Jakub Řezníček (Teplice), 10 - Komličenko (Mladá Boleslav), Bucha, Krmenčík (oba Plzeň), Doležal (Jablonec), Potočný (Ostrava).

Rival má ovšem také jasno. Vše na Kozáka! A to má Sparta ještě v zásobě dvanáctigólového Kangu.

„Libor nastoupil, když už byl Jablonec trošku unavený. Byli jsme domluvení, že do zápasu určitě naskočí. Chtěli jsme, aby se mu posun v tabulce povedl. Škoda že neproměnil ještě třetí šanci, už to mohl mít. Musa v derby hrát nemůže, Libor tedy musí útok na korunu krále střelců dotáhnout proti Slavii," slibuje podporu svému kanonýrovi rovněž letenský trenér Václav Kotal.

„Vím, jaká je statistika, a bylo by to pěkné. Dám do derby všechno jako vždycky a uvidíme, jak dopadne. Náš cíl je spíš zvládnout zápas, ale tohle by byla třešnička na dortu," netají Kozák, že chce korunu jen sám pro sebe.

Do derby se jde natvrdo

Letenští budou stejně jako loni asistovat v Edenu korunovaci Slavie. Tentokrát jsou ovšem v mnohem lepší situaci. Ziskem domácího poháru a třetím místem v lize zachránili bídně se vyvíjející sezonu.

„Sice už nejde o body, respektive už nejde o moc, ale je to derby, a i kdyby to byl jen přátelák, tak se na nic nehraje a jde se do toho natvrdo," ujišťuje Kozák.

Uchazečů o korunu je stále víc. Třináctigólový Budínský by v očekávaném případě postupu Mladé Boleslavi přes Bohemians měl nastoupit ještě dvakrát. Stejně jako dvanáctigólový Jakub Řezníček z Teplic, i když dokončení skupiny o záchranu je teď kvůli karanténě Karviné v mlze.

Jen dva góly na lídry ztrácí také Guélor Kanga, spolehlivý penaltový exekutor. Pokud by se Sparta v Edenu dopracovala k pokutovému kopu, přenechal by míč tentokrát Kozákovi? Nebo by mu ho zase čmajzl jako před časem Davidu Lafatovi, který pak o pouhé dvě trefy nedosáhl na kulatých 200 gólů v české lize...?