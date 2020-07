Liberec čekají strategické šachy. Musíme počítat s baráží, připustil Hoftych. A LFA vyzval k nápravě „kraviny“

„A vzhledem k tomu, že Jablonec hraje poslední zápas doma s Baníkem a ten už do Evropy nemůže, uvidíme, jak k tomu Baník přistoupí. Jablonec je doma velmi silný tým," předpokládá Hoftych triumf jeho podještědského rivala, jemuž v případě prohry Slovanu na západě Čech stačí ke čtvrtému místu i remíza. V případě rovnosti bodů rozhodne lepší postavení v tabulce po základní části, kde zelenobílí skončili před Libercem. Pro připomenutí, pátý tým čeká jeden nevyzpytatelný zápas o Evropskou ligu s rozjetým vítězem prostřední skupiny (Ml. Boleslav nebo Bohemians), kdežto čtvrtý má předkolo EL jisté.

„Ale nezajímal bych se o Baník. Musíme si sednout, i s vedením, majitelem, a spolu s hráči zvolit strategii pro příští utkání, která pravděpodobně přijdou. Pro Plzeň a musíme samozřejmě počítat i s baráží. Máme tým, který toho teď má strašně moc za sebou. Se Slavií jsme hráli třináctý zápas a ve středu náš čeká čtrnáctý, všechno to jsou top týmy," naznačil Hoftych, jemuž proti Slavii chyběl vykartovaný Kuchta, Koscelník a Rondič, zraněný Baluta (ten se dokonce již vrátil do Rumunska) a kvůli dohodě klubů nesměl nastoupit Hromada. Dlouhodobě jsou mimo hru Hybš, Chaluš. V základní sestavě proti sešívaným nastoupili tři hráči ročníku 2000. A utkání Severočeši dohrávali i s dorostenci.

Trenér Liberce Pavel Hoftych během utkání s Příbramí

Ondřej Deml, ČTK

„A pak jsou tady nešťastný žlutý karty," otevřel Hoftych další téma. V karetním ohrožení jsou Hromada, Karafiát, Mara, Mikula a Pešek. Pokud by byl v Plzni někdo z nich napomínán a Liberec skončil pátý, příští neděli bude modrobílým v bitvě o vše chybět.

„Myslím, že LFA (Ligová fotbalová asociace) by to měla zrevidovat. My hrajeme ve skupině o titul pět zápasů, kdežto finalista, ať to bude Mladá Boleslav nebo Bohemians, jen čtyři zápasy. A když máte dvě žluté, stojíte. Podmínky pro oba mančafty mi tak přijdou neregulérní. Tady se podle mě stala malá technická chybička, která by se měla do budoucna opravit. Zdá se mi nesmyslný, že do posledního barážového zápasu se vám po 35 odehraných kolech přenášejí karty. Považuju to za totální kravinu. Takže vzhledem ke zdravotnímu stavu hráčů, únavě a riziku žlutých karet musíme zvolit na utkání v Plzni správnou taktiku," uzavřel Hoftych.