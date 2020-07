Králíček králem! Neskutečné, jásal liberecký dorostenec po trefě Slavii. Trumfl Lafatu či Siegla

„Dát gól proti momentálně nejlepšímu týmu v první lize? To je neskutečný! Ani jsem o tom nesnil, že by se to mohlo stát. Jsem hrozně šťastný. Jen škoda, že jsme zápas alespoň nezremizovali," vyprávěl Milan Králíček na své první pozápasové tiskové konferenci v české nejvyšší soutěži.

„Už jsem měl nějaké náznaky týden dozadu, že bych mohl dostat šanci. Jen jsem měl čtyřtýdenní výpadek a nebyl jsem fyzicky stoprocentně připravený. S kondičáky jsme však na tom zapracovali. Přestože jsem odehrál jen něco málo, bylo to cítit. Snažil jsem se být klidný a nepřipouštět si, že jde o Slavii. I když to bylo těžký, doufám, že jsem úplně nezklamal," věřil rodák ze Svitav.

Ve dvanácti začal trénovat v Hradci Králové, kde mu v minulém roce skončila smlouva a mládežnický reprezentant přešel do Liberce. „Díky bohu za to, že jsem to udělal," přiznal po debutu.

Kouč Pavel Hoftych poslal dorostence na hřiště v 79. minutě zároveň s jeho parťákem z libereckého béčka Janem Šulcem. Právě jeho střelu gólman Kovář vyrazil jen před Králíčka, který se pak prosadil přes dotírajícho obránce a míč dotlačil do prázdné branky.

„Hned jsme si blahopřáli k fantastickému střídání," usmál se kouč Pavel Hoftych. „Ale vyzdvihl bych tam ještě fantastického Berana, který hrál v tu chvíli pravého křídelníka. Perfektně si seběhl a takovým ťukesem celou akci rozjel a Šulce vyslal nádherným pasem. To on umí podobně jako třeba Alex Baluta, přesně do pohybu. Šulc to parádně dotáhl a Králíček míč uklidil do branky. Pro nás určitě pozitivní moment," chválil své mladíky Pavel Hoftych, jemuž proti Slavii chyběla řada opor a na hřišti ve druhém poločase poslal z lavičky i další zelenáče Miroslava Dvořáka a Radima Černického. Slovan dohrával s jedenáctkou s věkovým průměrem kousek přes 23 let.

Milan Králíček z Liberce oslavuje svůj první ligový gól v utkání se Slavií.

Radek Petrášek, ČTK

„Je to pro ně obrovská škola. Trénují s námi a někteří se do toho dostali shodou okolností, protože nám teď vypadlo strašně moc hráčů. Musí si toho vážit, že mohou být v áčku. Pokud budou pracovat a učit se od hráčů jako Karafiát, Kačaraba nebo Mikula, mají šanci, aby s námi zůstali delší dobu," naznačil Hoftych s tím, že někteří dostanou velmi pravděpodobně šanci už v dalším utkání v Plzni.

„Je potřeba si uvědomit, že většina nehraje ani dorosteneckou ligu. Slovan Liberec má bohužel jen druhou dorosteneckou ligu, což je pro rozvoj hráče hodně málo. Naštěstí máme třetí ligu, ale zase tato zvláštní sezona má tu nevýhodu, že se třetí liga momentálně nehraje, takže ani nemáme možnost, jak je dostat do zápasového vytížení, což je trochu problém. Ale oukej. Většina z nich ještě dostane pravděpodobně šanci uvést se v Plzni na ještě více horké půdě než se Slavií a uvidíme," uzavřel Hoftych.

„Byl bych strašně rád, kdyby mi ji dali, snad jsem nezklamal," sní Králíček o další šanci.