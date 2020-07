Dlouhá děkovačka fanoušků v Ďolíčku. Zasloužili jsme si ji výkony, řekl obránce

Věřili jste si před zápasem, že můžete manko smazat?

Proč bychom si nevěřili, smazat určitě šlo. Měli jsme spoustu šancí už v první půli, než jsme dostali gól. Po přestávce jsme měli další šance. Bohužel postup jsme neurvali. Do zápasu jsme šli s tím, že nemusíme první minuty bláznit a zbytečně hru otevřít. Protože gól Boleslavi by naši situaci diametrálně změnil.

Což se nakonec stalo.

Po prvním gólu bylo vidět, že nám narostla křídla. Soupeře nahlodal. Byly tam další příležitosti, mohli jsme dát druhý i třetí. Jenže nás trochu zbrzdil vyrovnávací gól.

Videorozhodčí ale zkoumal, jestli nebyl ofsajd...

Nevím, co se tam dělo, měl jsem to přes celé hřiště. Nevím, jestli ofsajd byl nebo nebyl. Pokud byl a video to neodhalilo, je něco špatně. Pokud nebyl, tak není o čem. Ale já věřím, že rozhodčí s videorozhodčím komunikují přes vysílačku i během hry, že není potřeba každou situaci zkoumat tak, že se přeruší hra. Pro plynulost by to bylo špatné. Nicméně, já jsem si s rozhodčím taky řekl své, trošku ostřeji. Bylo tam pár situací, které se nám nelíbily.

Co jste říkal děkovačce, která začala už v 85. minutě?

Jsme za to rádi. Věřím tomu, že jsme si ji zasloužili výkony, které jsme podávali hlavně v jarní části. Divákům moc děkujeme. Doufám, že to takhle bude pokračovat.

Co stojí za jarní jízdou?

Podzim se nám úplně nepovedl, měli jsme po dvaceti zápasech dvacet bodů. Nicméně nastala změna, něco se tam nastartovalo. A pokračovalo se v tom skrz zimní pauzu. Myslím, že zásadní byl příchod Matěje Pulrkaba jako gólového útočníka, jeho přínos byl nezpochybnitelný. Od přípravy a od prvního zápasu se Slavií, který se tady povedl slavně vyhrát, se všechno vyvíjí správným směrem.