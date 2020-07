Sparta se sice zvedla, favoritem posledního derby ročníku je i tak Slavia

Mistrovská část fotbalové Fortuna ligy jde do finále a poslední kolo si pro fanoušky přichystalo tahák v podobě pražského derby. Domácí Slavia jde do něj s jistotou titulu, Sparta zase coby čerstvý držitel poháru. Letenští se po koronavirové pauze dokázali konečně herně i výsledkově zmátořit, na Slavii to ale stále stačit nebude. Sešívaní jsou podle bookmakerů v kurzu 1,94:1 poměrně jasní favorité, na smír se sází v poměru 3,55:1, výhra hostí potom v kurzu 3,75:1.

Tipující dávají bookmakerům za pravdu. Na výhru Slavie směřuje 70 % sázek, na remízu a výhru Sparty pak míří shodně po 15 % vkladů.

„Jakkoliv se na postavení obou týmů v tabulce už nemůže nic změnit, v derby je vždycky o co hrát. Zejména v Edenu určitě budou chtít udržet domácí ligovou neporazitelnost. Rivalové půjdou do zápasu bez větších nervů, trenéři nepochybně pošlou na trávník to nejlepší, co mají k dispozici," avizuje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

💬 Jan Bořil před #296derby: „Motivace je veliká. Je to derby, ve kterém nesmíme nic vypustit. Chceme ukázat fanouškům, že jsme právem první, že jsme právem vyhráli titul. Jednoznačně se chceme rozloučit vítězstvím.“ ⚔️ pic.twitter.com/H2XB6XBFhj — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) July 7, 2020

„Sešívaní se mohou opírat o neprostupnou defenzivu a hosty budou přehrávat hlavně po stranách. Sparťané pohrozí spíše z protiútoku. Na Slavii se jim každopádně dlouhodobě nedaří, naposledy zde zvítězili v roce 2014 a statistiky nepřepíšou ani tentokrát," dodává.

Sparta neporazila Slavii v deseti soutěžních zápasech za sebou od března 2016. Devětkrát v lize, jednou v poháru...

„Derby je vždycky vyhecované. Slavia by utkání na domácí půdě měla zvládnout. Není se však co divit ani sázkám na dvojku v lákavém kurzu. Hra Sparty se od konce koronavirové pauzy fantasticky zvedla. I tak ale čekají sázkaři spíše opatrnou hru, sázejí, že v derby padnou maximálně dvě branky (1,70), případně víc než jedna (1,24)," poukazuje Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance.

Ostře sledovaný Kozák

V karetním trestu je kanonýr sešívaných Petar Musa, který tak už nemůže aktivně zasáhnout do boje o krále střelců. V tomto směru bude mít naopak o motivaci postaráno Libor Kozák v rudém dresu. Šance, že vstřelí branku a v čele tabulky Musovi o jednu trefu odskočí na 15 branek, hodnotí bookmakeři kurzem 3,3:1.

„Spíše než rychlý brejkový fotbal Kozákovi sedí nátlaková hra s centry a nákopy do vápna, což asi nebude případ pro derby. Trenér Kotal mu jistě nechá celých 90 minut, na druhou stranu se mu však předpokládám dostane zvýšené pozornosti ze strany stoperů. Jeho vyhlídky tak nejsou úplně zrovna optimální," přemítá Hanák.

Bitva Liberce a Jablonce na dálku

Rivalové od Ještědu se pak na dálku utkají o čtvrté místo zaručující přímý postup do druhého předkola Evropské ligy.

Liberec má bod k dobru, ale hraje venku v Plzni. Jablonec má výhodu domácího prostředí v duelu s šestým Baníkem.

Bookmakeři tuší, že si Jablonec na ostravském týmu spraví chuť, vždyť naposledy vyhrál před měsícem. Baník na tom není o nic lépe. „Výhru domácích v kurzu 1,9 má na tiketu 92 % sázejících. Po čtyřech procentech pak tipuje remízu (3,78) a výhru hostí (4,01). Žádná střelecká show to nebude, hodně lidí sází, že v utkání padnou maximálně tři branky (1,46)," rekapituluje Světlíková.

Plzeň od května 2013 s Libercem v lize neprohrála 15x za sebou a poslední tři vzájemné zápasy vyhrála.

„Slovan je navíc unavený a potřebuje našetřit síly do baráže. Jen zázrakem by mohl vyhrát, což bude potřebovat v případě, že zvítězí Jablonec. Plných 98 % sázkařů spoléhá, že Viktorka si v posledním utkání nenechá výhru utéct. I proto mezi nejčastější sázky patří výhra Plzně s handicapem -1 (kurz 1,52), nebo dokonce -2 (2,79). Remízu (kurz 5,44) vsadilo jen pár jednotlivců a zbývající 2 % fandí Liberci v hodně vysokém kurzu 8,82," shrnuje Světlíková.