Vykopnutý Jílek o Spartě: Kvalitativně žádný posun, také bychom se zvedli

„Osobně si myslím, že v herní kvalitě žádný zásadní posun neproběhl," říká poněkud překvapivě Jílek pro Olomoucký deník.

Právě on měl být zárukou úniku z mizérie. Ale šanci dovést fotbalovou Spartu ke světlým zítřkům už nedostal po dalším ze série propadáků v půli února s Libercem. Po devíti měsících skončil.

Tým se dostal do rukou Václava Kotala, před tím trenéra béčka. A Sparta se najednou rozjela. Co se změnilo?

„Snížila se chybovost zadních řad, zvýšila efektivita vepředu a s výsledky se dostavilo vyšší sebevědomí. Někdy rozhodují maličkosti," hodnotí Jílek, jemuž se nedařilo naladit tým na vítěznou vlnu.

Hrozivé až komické chyby zdeptaně vyhlížející mužstvo srážely zas a zas. Ve 21 zápasech vyhrálo pod Jílkovým vedením jen devětkrát, bodová úspěšnost činila něco málo přes 52 procent. Kotal během 13 ligových zápasů přivedl Spartu osmkrát k vítězství a zatím trénuje s bilancí 67 procent získaných bodů.

Spartě možná pomohla i nucená koronavirová pauza. Po šesti letech bez velkého triumfu si fotbalisté Sparty dokonce opět sáhli na trofej za vítězství ve finále MOL Cupu.

„Jsem přesvědčený, že bychom se také zvedli," tvrdí Jílek, že to nemusí souviset jen se změnou trenérského týmu. „Samozřejmě ale nikdo nemůže říct, jak bychom na tom teď byli my, kdybychom zůstali. Pravdou je, že Sparta se postupně zvedla a má teď výsledky. To je jediné objektivní hodnocení," připomíná kouč, pro kterého bylo angažmá ve Spartě mimořádné tlakem a pozorností ze všech stran.

Jak vzpomíná na zlom a vyhazov, jímž vedení klubu ukončilo maximální, až svatou trpělivost s ostudným tažením?

„Občas nějaké pocity zklamání přijdou. Říkám si, že některé věci se možná daly udělat jinak," vrací se k angažmá ve Spartě. Pro mnohé vytouženém. „Byla to příležitost, kterou se nepodařilo naplno využít. Dívám se ale teď dopředu. Věřím, že přijdou další výzvy," pokračuje.

Nyní se spekuluje o jeho návratu do Olomouce, které s koučem Radoslavem Látalem sezona nevyšla optimálně. „Byla by to nabídka z první ligy, takže logicky by to člověk musel zvážit. Je to umocněno tím, že v Olomouci bydlím a ke klubu mám vztah. Všechno by bylo jednodušší. Ale to je asi vše, co k tomu můžu říct," reaguje Jílek vyhýbavě.