Neakceptovatelné, to se nedá dohrát, bouří se Starka

Změnu plánu nastínil v úterý Ligový výbor LFA, když projednával případ Karviná. Přes koronavirovou nákazu je aktuální návrh vše dokončit podle plánu. Tedy s přímým pádem posledního a baráží pro další dva celky nejvyšší soutěže. I za cenu prodloužení sezony a konání zápasů v nejvíce zasaženém okrese.

„Jak má šéf klubu říct svým hráčům, že mají jet hrát fotbal do Karviné, když mají strach o své rodiny, děti či staré rodiče?" zlobí se Starka.

Před časem vítal rýsující se předčasný konec, tedy alespoň ve skupině o udržení. „Jsem upřímný, pro nás dobře, když se liga nedohraje, my nepadáme," opakuje svoji vizi, podle níž by Příbram dál byla prvoligová.

Karviné je mu podle jeho slov líto. „Pokud má být ten tým čtrnáct dní v karanténě, pak trénovat a teprve potom jít hrát, to jsou tři týdny pryč, a to se ani dohrát nedá. Říkám to LFA (Ligová fotbalová asociace), zastavte ten spodek, ať si to dohrají ti nahoře, rozdají si to o poháry, Slavia dostane titul a pak třeba rozšiřte ligu o dva mančafty," navrhuje znovu.

Varuje před prodlužováním sezony třeba až do srpna. „Jakékoliv posouvání termínové listiny je pro mě neakceptovatelné. Už teď se to posunulo o pár dní ve druhé lize kvůli Třinci, teď i první liga, lidi mají pak dovolené, všechno je domluvené, plánujeme nějaký start přípravy na další sezonu. Za mě to nejde," vede si svou. Nicméně je mu jasné, že v případě shody dalších klubů bude muset s Příbramí hrát dál. „Podvolím se, co mám dělat."

Již včera označili prodlužování sezony za nešťastné zástupci Opavy, která je v tabulce hned nad Příbramí.