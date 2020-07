Premiérovým gólem pomohl Jablonci do pohárů. Za Evropu jsme rádi, jásal Štěpánek

Velmi dlouho marodil s poraněným kolenem, teď Jablonec svým prvním zásahem v nejvyšší soutěži popostrčil do Evropy. Obránce David Štěpánek vstřelil Ostravě jediný gól svého týmu. A přestože Baník ještě dokázal srovnat na konečných 1:1, jeho trefa zajistila zelenobílým konečné čtvrté místo ve skupině o titul. Tím pádem i postup do předkola Evropské ligy na úkor rivalského Liberce, který jasně padl v Plzni.

„Máme velkou radost. Po restartu ligy se nám herně ani výsledkově nedařilo, takže jsme rádi, že jsme to nakonec dokopali do evropských pohárů. Splnili jsme cíl," radoval se střelec jediného gólu domácích David Štěpánek.

Už ve čtvrté minutě předvedl 23letý bývalý mládežnický reprezentant parádní individuální akci. Pohotově vystihl nejistou přihrávku na Lalkoviče, míč potáhl až před pokutové území, odkud přesnou střelou na zadní tyč překonal Budinského.

„Musím neskromně říct, že mám dobrou střelu. Věřil jsem si na to a jsem rád, že mi to tam padlo. Poprvé," uculil se Štěpánek. Obvykle stoper, v okleštěné sestavě však naskočil na pravé straně obrany.

„Úvod zápasu byl z naší strany hrozný. Při přípravě jsem upozorňoval na to, aby na nás nebylo vidět, že jsme si přijeli jen tak zahrát... A bohužel náš vstup byl přesně takový. Do páté minuty jsme třikrát ztratili míč na vlastní půlce v nebezpečném prostoru a soupeř se strašně lacino dostal do vedení," zhodnotil obdrženou branku hostující trenér Luboš Kozel.

„Ten gól nám strašně pomohl. V první půli jsme byli lepší, více jsme drželi balon a měli i více šancí. Škoda, že jsme nepřidali i druhý gól, mohlo to být více v klidu," litoval Štěpánek. V závěru vystřídal a s parťáky na lavičce se pak nervoval až do samého závěru.

„Ve druhé půli jsme chtěli hrát stejně, ale soupeř více držel balon. Naštěstí jsme to zvládli," oddychl si Štěpánek, jenž se tak může těšit na první zkušenosti s pohárovou Evropou.

Jablonec posílil před rokem z Jihlavy. Jenže po dvou týdnech zimní přípravy si vážně poranil koleno a prakticky celý minulý kalendářní rok se dával dohromady. Trénovat začal až v závěru podzimu. Do zápasu poprvé nastoupil letos v lednu. V základní sestavě zelenobílých teď ve skupině o titul odehrál tři zápasy za sebou a sezonu zakončil premiérový gólem v nejvyšší soutěži.