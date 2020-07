Děkujeme, kapitáne, skandovala Plzeň, když si Hubník naposledy vyměnil míč s Limberským

Samozřejmě byl naměkko. Ze šampaňského, kterým ho spoluhráči po skončení zápasu polévali, z kruhu, který kolem něho po zápase s Libercem vytvořili, tleskali a skandovali: „Děkujeme kapitáne, děkujeme šampione.“ Z aplausu publika skandujícího dlouhé minuty jeho jméno pochopitelně také. „Věřím, že jsem vám dával sedm let radost,“ jen těžko hledal Roman Hubník slova při loučení s plzeňskou Viktorií.

V ochozech byli všichni jeho blízcí. Rodiče, přítelkyně, jeho kluci. Museli být přece u toho, když se Hubňa loučil. Jejich Hubňa, ale po léta už i plzeňský Hubňa.

„Prožil jsem tady neskutečných sedm let, na které se nedá zapomenout," přiznával šestatřicetiletý obránce, že jeho život a kariéra byla a navždy bude rámována plzeňským angažmá.

Sedmi lety, během kterých získal s Viktorií tři mistrovské tituly a také vyhrál český Superpohár, okusil osmnáct zápasů v Evropské lize, ale hlavně sedmnáct v Lize mistrů. Skutečně báječná léta. Pro Hubníka, který vystřídal svou „Holomóc" za FK Moskva, pražskou Spartu či poté působení v berlínské Hertě určitě.

Kapitán fotbalistů Plzně Roman Hubník po sezoně opustí Viktorii a vrátí se do Olomouce

Petr Marek

„Však za to patří můj dík všem. Borcům, s nimiž jsem ve Viktorce hrával, trenérům a jejich realizačním týmům, vedení klubu, báječným fanouškům," děkoval Hubník na všechny strany, i když po celou kariéru byl hráčem, který nikdy netoužil být středem pozornosti.

„To opravdu ne, ale ustál jsem to. Však jsem původně měl nachystaná úplně jiná slova, než jsem řekl. Závěr byl pro mě ovšem něčím neskutečným," vracel se k posledním minutám utkání, kdy si několikrát vyměnil míč s Davidem Limberským, aby tu poslední přihrávku adresoval „Limba" právě jemu.

Předposlednímu hráči mistrovské plzeňské party, který se právě s Viktorií loučil.

Hubňovi...

„Jsem rád, že mou výzvu pochopil a okamžitě věděl, že právě něco končí a že z našeho mistrovského týmu zůstává v kádru Viktorky už jen on. Proto ty poslední nahrávky jen mezi námi dvěma," dojala Hubníka i symbolika jeho posledních plzeňských minut.

Symbolika prodchnutá i vzpomínkami na sedm let ve Viktorii.

Fanoušci Plzně se loučí s obráncem Viktorie Romanem Hubníkem.

Miroslav Chaloupka, ČTK

„Na první titul, protože nejkrásnější je přece všechno, co je první, stejně jako na Ligu mistrů. Ale jsou to i vzpomínky na celých sedm let, které jsem v Plzni prožil, a na které budu strašně rád vzpomínat. Což ale neznamená, že vám dám něco zadarmo, až sem přijedu s Olomoucí jako soupeř," ujišťoval, že i doma na Hané zůstane Hubníkem, jakého Plzeň znala.

„Dlouholetým kapitánem, který si zaslouží velký respekt. Fotbalistou obrovsky pracovitým se skvělým přístupem a touhou vždy vyhrávat. Proto jsem rád, že jsme se s ním mohli rozloučit výhrou a on byl s kapitánskou páskou na rukávě třiatřicet minut u toho," vylíčil trenér Viktorie Adrian Guľa ve dvou větách Hubníka takového, jaký skutečně byl. A to ho vedl vlastně jen půl roku...