V přímých konfrontacích se Slavií neuspěl, o jednu metu ale plzeňský Guľa přesto Trpišovského připravil

„Zatím se nám úplně nepodařilo připravit mužstvo na dominantní fotbal, který jsme chtěli a chceme hrát. Přímá konfrontace se Slavií to potvrdila, zároveň nám ukázala, kam musíme mužstvo dostat a jak hráče směrovat, " přitakal plzeňský kouč Adrian Guľa, když po skončení ligy hodnotil své půlroční plzeňské angažmá.

I přes body poztrácené v přímých soubojích se Slavií, s níž Viktoria v Edenu v základní části remizovala, aby poté nadstavbové utkání prohrála, nesporně úspěšné. Vždyť pod jeho vedením se stala Plzeň nejúspěšnějším týmem ligového jara přerušeného koronavirovou pandemií a dohrávaného ve zběsilém tempu.

Alespoň o jednu proklamovanou metu tak slovenský kouč Guľa slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského připravil. Ten se totiž před startem jara netajil, že podzimní suverenitu a luxusní šestnáctibodový náskok chce stvrdit tím, že ovládne i jaro.

Ovládla ho ovšem Plzeň, i když v přímé konfrontaci obou trenérů měl navrch Trpišovský.

„Ale i tak byla pro nás cenná. Představovala signál, že máme z čeho vycházet a na čem pracovat, abychom byli příště v přímé konfrontaci úspěšnější. Ono těch prověrek bylo ale víc... Se Spartou, Jabloncem, i třeba v Ostravě," přiznával plzeňský trenér, že liga byla hodně náročná.

Fotbalisté Plzně při pozápasovém loučení se spoluhráčem Romanem Hubníkem (nahoře).

Miroslav Chaloupka, ČTK

„Nevyšel nám atak na pohárový triumf, což představuje motivaci pro další sezony, ale svou vysokou kvalitu mužstvo prokázalo. I třeba tím, jak se vyrovnalo se zimním odchodem nejlepšího střelce týmu Krmenčíka do Belgie, jak dokázalo rozložit produktivitu mezi ostatní hráče, jaký potenciál v sobě našlo a v průběhu jara prokázalo. Několikrát zmiňovaná konfrontace s ligovou špičkou nás ovšem nutí pracovat ještě víc na detailech a zlepšovat naše silné stránky. Jsem přesvědčen, že na to hráči mají," vyhlíží Guľa už nyní další sezonu a samozřejmě druhé předkolo kvalifikace o Ligu mistrů, které na jeho Viktorii čeká.

„Je to další meta a další výzva, abychom připravili mužstvo tak, aby bylo úspěšné nejen v české lize, ale i v pohárové Evropě. Očekávání vycházející z jarní ligy je obrovské, i naším snem je donést do Plzně skupinovou fázi. A to přesto, že kvalifikační fáze bude letos výjimečná, neboť o další účast na evropské pohárové scéně se bude hrát jen na jeden zápas. O to důkladněji ale musíme být připraveni, abychom byli ještě silnější," uvědomuje si plzeňský trenér moc dobře, jak náročné bude specifickou kvalifikaci zvládnout a trávit s Viktorií podzim i na evropské pohárové scéně.