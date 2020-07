Haló, tady Pelta. Byl jsem nadšený, když mi zavolal, říká Pilař. Jablonec je pro něj novým impulzem

Ahoj, tady Míra Pelta. Chci tě do Jablonce, co ty na to? Nedávný telefonát jabloneckého klubu šéfa udělal záložníkovi Václavu Pilařovi velkou radost. Po vypršení smlouvy v Olomouci chtěl nadále zůstat v první lize. To se mu vyplnilo. S Jabloncem, kde podepsal dvouletý kontrakt, se navíc popere o evropské poháry.