Costa má diplom od Cruyffa! Sparťanský pamětník je na další kariéru připravený

I kdyby měl na Letné končit, jednu trofej po dlouhých šesti letech stihl. Nedávný zisk domácího poháru v Liberci jako správný pamětník oslavil s tričkem připomínajícím tragicky zesnulého trenéra brankářů Pavla Srnička.

Novou smlouvu zatím 34letý Costa nemá a čeká se, zda bude ve Spartě pokračovat.

Costa obhajobou diplomové práce v minulých dnech završil své roční studium na Institutu Johana Cruyffa!



Gratulujeme, @costyy26, je jasné, že na život po aktivní kariéře budeš připravený!

Prahu by každopádně nerad opouštěl. A až jednou kariéru ukončí, u fotbalu chce zůstat. Umí obstojně česky, chtěl by třeba pomáhat hráčům, kteří do Evropy přicházejí z Afriky.

Obhájil diplomovou práci

Právě končící sezonu si Kostík, jak mu v kabině říkají, každopádně navždy zapamatuje nejen kvůli jejímu průběhu na hřišti. Jak Sparta na sociální síti oznámila, Costa obhajobou diplomové práce v minulých dnech završil roční studium na Institutu Johana Cruyffa.

Jde o vzdělávací instituci, kterou založil hvězdný nizozemský fotbalista. Zaměřuje se na vzdělávání sportovců, funkcionářů a manažerů v oblasti sportovního managementu. Pobočky má v Barceloně, Amsterdamu, Stockholmu, Peru a Mexiku.

Klobouk dolů, co důrazný sparťanský obránce zvládl. Mimo fotbalový trávník se určitě neztratí.