Liberec - Ml. Boleslav 2:0 Slovan slaví! Severočeši zdolali Boleslav a zahrají si 2. předkolo Evropské ligy

Liberec si přesně v den svých 62. narozenin nadělil vysněný dárek. V kvalifikačním utkání porazil vítěze prostřední skupiny o Evropu Mladou Boleslav 2:0 a po tříletém pohárovém půstu vybojoval 2. předkolo Evropské ligy. Zlatý gól vstřelil po hodině hry Pešek, pojistku přidal v závěru Mara z penalty. Středočeský tým naopak loňské tažení z prostřední skupiny až do Evropy zopakovat nedokázal.

První půle sice skončila smírně, ale lepším týmem byli domácí. A především v úvodní čtvrtině zápasu, kdy byla mladoboleslavská obrana v neustálém zápřahu. Modrobílí hrozili po stranách Peškem a Malinským. Liberečtí rychlíci předváděli nebezpečné akce, jenže ve finální fázi jim chyběla větší přesnost a klid.

V 6. minutě pak po akci Mikuly střílel ze dvanácti metrů jen těsně vedle pravé tyče Šedovy branky Koscelník. Ve 21. minutě prověřil Šedu z přímého volného kopu Mara. A o chvíli později se ve vápně šikovně uvolnil Malinský a jeho střelu gólman Boleslavi vyrazil na roh.

Zleva Jakub Pešek z Liberce a Antonín Křapka z Boleslavi.

Radek Petrášek, ČTK

V tu chvíli hostující kotel začal skandovat tradiční „hoši, bojovat," neboť jejich hráči na hřišti zaostávali. Mladá Boleslav před přestávkou hrozila jen několika střelami ze střední vzdálenosti, jejich nejlepší střelec Budínský po brejku mířil ve 21. minutě vysoko nad branku. Mezi tyče hosté v první půli nezamířili ani jednou.

Boleslavi zlepšení nepomohlo

Po pauze se hosté zlepšili a po hodině hry domácí tým poprvé souvisleji zatlačili před jejich vápnem. Liberec se však ubránil a do otevřenější obrany podnikl smrtící kontr. Malinský na pravé straně nedaleko rohového praporku rozjel rychlý brejk, přihrál do středu Beranovi a ten parádní přihrávkou za obranu našel Peška. Ten vyhrál běžecký souboj s Jakubem Klímou, vyhnul se vyběhnuvšímu Šedovi a do prázdné branky otevřel skóre.

Vpředu Antonín Křapka z Boleslavi a Tomáš Malinský z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

Velkou šanci na vyrovnání měl deset minut před koncem Dominik Mašek, jeho střelu na přední tyč však Nguyen vyrazil a následnou dorážku Wágnera srazili domácí na rohový kop. Pojistit triumf mohl v 85. minutě Karafiát, ale jeho hlavičku zblízka Šeda kryl.

V závěru domácí opět vyrazili do brejku, Tatajev přistrčil Malinského a sudí Ardeleanu po konzultaci si videorozhodčím nařídil pokutový kop. Ten s jistotou proměnil Kamso Mara a Liberec jde do Evropy na úkor Mladé Boleslavi, která po základní části skončila desátá.