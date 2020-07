Bez Evropy, bez koruny. Bolí to, ještě jsme mohli sezonu zachránit, smutní Budínský

Prožil parádní rok s hořkou tečkou. Záložník Lukáš Budínský posílil Mladou Boleslav před rokem a až do posledního duelu bojoval o korunu pro Krále střelců. Po prohře 0:2 v Liberci však musel kousat dvojité zklamání. K třinácti zásahům ještě jeden potřebný nepřidal a zaostal tak o jednu trefu za Musou a Kozákem. A co víc, s Mladou Boleslaví se do evropských pohárů nekvalifikoval.

„Doufal jsem, že bych gól mohl dát, ale hlavně jsem toužil zvládnout zápas," přiznal nejlepší střelec Boleslavi, jenž U Nisy hrozil nepřesnými střelami ze střední vzdálenosti.

„Myslím, že jsme nezačali špatně. Celkem jsme i drželi balon, ale jen po vápno. Žádné větší ohrožení nepřišlo, v první půli jsme snad neměli ani střelu na branku. Druhá půle už byla vyrovnanější, hrálo se nahoru dolů. Rozhodl gól z brejku," litoval 28letý středopolař inkasované branky z rychlého kontru. Přitom právě na ně se před duelem se spoluhráči chystal jako na velkou zbraň Slovanu.

„Těch chyb tam bylo asi víc. Na liberecké půlce vzal Malinský balon, přihrál ho Beranovi, jehož jsem už nestihl. A ten to hezky nahrál Peškovi, který to vyřešil dobře," konstatoval Budínský. S parťáky už vyrovnat nezvládl. Naopak v posledních minutách Boleslav inkasovala ještě jednou z penalty.

„Poslední zápasy jsme už jeli na morál a podle toho to asi vypadalo. Na konci jsme už neměli takový tlak, jaký by asi mohl být. Měli jsme toho všichni plný zuby. Bolí to. Věřili jsme, že ještě poslední zápas zvládneme. Je to škoda, mohli jsme to dotáhnout," litoval.

Po první půlce sezony s Boleslaví okupoval pátou příčku, jenže po zimních odchodech důležitých hráčů Komličenka, Buchy či Mešanoviče a zranění kapitána Matějovského se na jaře propadl až na desátou pozici po základní části.

Nikolaj Komličenko z Mladé Boleslavi během utkání s Plzní.

Vlastimil Vacek, Právo

„Podzim se nám povedl. Tedy až na poslední zápas s Jabloncem. Hodně se od nás čekalo, ale v zimě nastalo hodně odchodů. Nějaký čas jsme se s tím vyrovnávali. Posledním zápasem jsme ještě mohli sezonu zachránit, což se nepovedlo a je to škoda," uzavřel Budínský.

Před třemi lety končil nejvyšší soutěž v dresu Karviné se 7 zásahy, před dvěma s 8, vloni si připsal 9 branek a letos rekordních 13. „A kdybychom zápas v Liberci zvládli, mohlo být ještě líp. Ale jinak jsem spokojený. Myslím, že sezona nebyla nejhorší, byť určitě to může být ještě lepší," uzavřel Budínský.