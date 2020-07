Příbramský Rezek by nejraději do Karviné nejel: Zdraví nás hráčů je druhořadé. Rozhodují peníze

Kapitán fotbalistů Příbrami Jan Rezek se chystá na dohrání nadstavby o záchranu. Ale nepovažuje tento krok za rozumný. Do Karviné k poslednímu zápasu by nejraději nejel. „Mám maminku v rizikovém věku, rodinu a malé děti. Nerad bych si něco přitáhl domů. Vím, že nakazit se koronavirem mohu kdekoliv, ale proč chodit riziku naproti. Rozhodují ale peníze," řekl v rozhovoru pro Sport.cz a Právo osmatřicetiletý borec. Přál by si, aby páteční grémium zvrátilo rozhodnutí vedení LFA.

Jak trávíte další nucené volno?

To není klasické volno, trénujeme normálně, jako kdyby liga běžela. Volno je jen co se týká soutěžních zápasů. Trenér Pavel Horváth nám dává do těla, ale o víkendu máme většinou volno, abychom si vydechli. Počítáme s tím, že budeme dohrávat skupinu o záchranu a věříme, že si zahrajeme i baráž.

Jen trénovat musí být nuda. Nějaký přáteláček jste si nezahráli?

Přáteláky nehrajeme, ale mezi sebou ano, zápasy na 3x20 minut. Na tréninku hodně hrajeme fotbal, pilujeme, zkoušíme. Horvi (trenér Příbrami) umí udělat tréninky zajímavé. Pochopitelně zápasy mezi sebou jsou dobrou motivací, takže se mydlíme, ale ne až tak, aby se někdo zranil (usmívá se).

Vzhledem k předchozímu nabitému programu jste asi další pauzu přivítal...

A víte, že ne. Mně ten rytmus středa - neděle - středa vyhovoval. Nestěžoval jsem si na únavu. Naopak jsem ten rytmus vítal. Netrénovalo se tvrdě, regenerovali jsme a chystali se na dalšího soupeře. Cítil jsem se dobře, až do zranění ve Zlíně.

Co se vám stalo?

Malinko jsem si natrhl postranní vaz v koleni.

Ale vždyť jste o pár dní později hrál v Opavě...

Byl to pro nás velice důležitý zápas, potřebovali jsme ho vyhrát. Jako kapitán jsem nechtěl nechat mužstvo ve štychu, nemohl jsem se šetřit. Kdybychom prohráli, mohli jsme sezonu odpískat. Ale trpěl jsem, to nezapírám. Nakonec jsme ukopali jen remízu. Vidíte, vlastně tahle pauza je k něčemu dobrá. Zranění doléčuju a zapojuju se postupně víc a víc do tréninku.

Jednou z variant konce sezony je, že se skupina o záchranu nedohraje, nikdo nesestoupí. Nebýt pauzy, už byste se chystali na baráž, tedy pokud byste skončili patnáctí nebo čtrnáctí. Takhle možná budete hrát ještě na začátku srpna. Neštve vás to?

Co na to říct... Je to na hlavu. Jedeme bez volna. Když teoreticky dohrajeme 2. srpna baráž, liga začne za nějakých dvacet dní. Vlastně půjdeme rovnou do přípravy. Kluci z klubů, které už skončily, mají čtrnáct dní volno. O tom si můžeme nechat jenom zdát. My jedeme pořád dál. Prostě divná sezona.

Nekladete si někdy otázku, kdo za to může?

Vůbec ne. Nikdo za to nemůže, prostě je taková doba, koronavirus pořád hrozí. Kladu si jinou otázku. Jestli je v pořádku a regulérní i vzhledem k příští sezoně, že my nebudeme mít žádnou dovolenou a jiní ano... I kdyby zbytek nadstavby v pátek zrušili, máme oproti některým týmům o týden méně na odpočinek.

Takže musíte oželet dovolenou...

Bohužel. V hráčských smlouvách sice je, že máte nárok na určitý počet dní volna. Tím nechci vyvolávat zle, ale i na to měli ti, co řídí fotbal, při rozhodování myslet. My hráči s tím sami nic nenaděláme, na to jsme malí páni. Mám z toho všeho jeden nepříjemný pocit...

Prozradíte jaký?

Že my hráči jsme od začátku pandemie ti poslední, na které by se někdo ohlížel. Prvořadé jsou peníze. Smlouvy s televizemi, se sponzory. Chápu, že fotbal potřebuje peníze. Ale přijde mi, že zdraví nás hráčů je druhořadé. Bohužel.

Jan Rezek z Příbrami při utkání s Baníkem.

Vlastimil Vacek, Právo

Skupina o záchranu by se podle vás tedy už neměla dohrávat?

Podle mne neměla. Rozšíření na osmnáct týmů nebo sedmnáct by se jednu sezonu vydrželo.

Kritici rozšíření ale tvrdí, že Příbrami, Opavě a Karviné by se zrušení náramně hodilo. Zachránily by se...

Jo, slyšel jsem to i četl. Podívejte se, trénujeme a hrajeme celý život, fotbal je naše živobytí, nikdo z nás nemá zájem, aby se nehrálo. Nebudeme si ani nic nalhávat, samozřejmě by Příbrami nedohrání nadstavby pomohlo. Ale fotbal je jen jedna strana mince. Ta druhá je lidské zdraví. V žádném případě se nechci dotknout Karviné, kluci za to nemůžou, obviňovat je, že to udělali, aby se zachránili, to je obrovský nesmysl. I takové spekulace jsem slyšel. Pochopte ale nás ostatní... Před měsícem mi zemřel tatínek, maminka je také ve vyšším věku, v tom rizikovém. Mám rodinu, malé děti. Nechci riskovat a o ohrozit je. Nikdo nechce ohrožovat svoje blízké.

Když se bude dohrávat, poslední zápas vás čeká v Karviné. Pojedete tam?

Nechci tam jet, a nejen já. Opravdu to není nic proti klukům z Karviné. Pro ně to musí být hrozně nepříjemné, nezávidím jim to. Vím, nakazit se koronavirem mohu kdekoliv, ale proč chodit riziku naproti. Náhoda je blbec. Nikdo si to nechce přitáhnout domů odkudkoliv. Nevím, co by se dělo, kdybychom tam odmítli jet, jestli by zápas kontumovali v náš neprospěch. Fakt nevím, je tam strašně moc otazníků. Přeci by bylo rozumné nedohrávat.

Pokud by vám trenér Horváth nebo šéf klubu Starka řekli, že kdo nechce, do Karviné nemusí. Co byste udělal?

To je těžká otázka. Teď říkám upřímně, že se mi tam nechce. Na druhou stranu jsem kapitán mužstva. Nemohu tým nechat ve štychu. Museli bychom to probrat v kabině, všechna pro i proti, kterých je z mého pohledu víc... Jenže o nás hráče těm nahoře vůbec nejde. Budeme muset udělat to, co nám nařídí. Nic s tím neuděláme, za nás se nikdo nepostaví. Kdyby páteční grémium rozhodlo, že se nedohraje, zatleskal bych mu. Jistě, najdou se takoví, kteří budou tvrdit a psát, že si to Příbram, Opava a Karviná vybrečely, ale rozumní lidé to pochopí, že nejde o fotbal, ale o zdraví, a to je víc.

Teď z jiného soudku. Budete pokračovat v příští sezoně?

Ano, dohodli jsme se, takže příští sezonu budu za Příbram hrát. Ještě držím pohromadě, něco na hřišti uběhnu. A hlavně... Fotbal mě pořád strašně moc baví.

Příbramský dres s číslem 21 tedy majitele nezmění...

Asi změní.

Ale vždyť jste říkal, že jste o rok prodloužil?

To ano. Ale o čísle dresu jsme se nebavili (směje se).

Jaké číslo budete mít na dresu?

To je tak. Spoluhráč Filip Zorvan slyšel v nějakém rozhovoru se mnou, že ve většině klubů jsem hrál s číslem 17. On má v Příbrami dres s tímhle číslem. Řekl mi, že pokud budu pokračovat, mile rád mi ho přenechá. Potěšilo mě to, takže nejspíš budu pokračovat se sedmnáctkou. Už se na to těším.